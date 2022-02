Zalužnyj: Výcvik záložníkov sa na Ukrajine začne v marci

Kyjev 11. februára (TASR) - Výcvik záložníkov jednotiek územnej obrany sa na Ukrajine začne v marci. Jeho cieľom je získať a vycvičiť 1,5 až dva milióny "motivovaných občanov". V prejave na zasadnutí prezídia Kongresu miestnych a regionálnych samospráv to v piatok v Charkive podľa denníka Ukrajinská pravda vyhlásil náčelník generálneho štábu ukrajinskej armády Valerij Zalužnyj.



Spresnil, že cieľom armády je mať "v každom meste, v každej dedine, na každej ulici a v každom dome" sily schopné klásť odpor a zapojiť sa do územnej obrany v rámci svojich komunít.



Jednotky územnej obrany sa stali zložkou ukrajinských ozbrojených síl od 1. januára 2022 na základe zákona. Ich formovanie by sa malo zavŕšiť do 15. februára.



Predpokladá sa, že na staniciach územnej obrany budú slúžiť vojaci aj záložníci, ktorí v závislosti od výsledkov dosiahnutých na cvičeniach a pri plnení plánu bojovej prípravy budú poberať aj peňažnú odmenu, pričom však naďalej budú vykonávať aj svoje civilné povolanie.



Do jednotiek územnej obrany môžu vstúpiť občania vo veku od 18 do 60 rokov bez ohľadu na pohlavie a vojenské skúsenosti. Cvičenia záložníkov budú prebiehať v ich voľnom čase.



Ukrajinské vedenie tvrdí, že vytvorenie síl územnej obrany je nevyhnutné na ochranu pred údajne hroziacou "ruskou agresiou" voči Ukrajine. Rusko odmieta, že by malo takéto plány.



Proruské vlády dvoch samozvaných republík v Donbase na východe Ukrajiny zasa tvrdia, že na ozbrojený konflikt sa pripravuje Kyjev, keďže k hranici Donbasu stiahol veľkú časť svojich jednotiek a dostáva výzbroj a výstroj od svojich západných spojencov, uviedla agentúra Ukrinform.