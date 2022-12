Zambia repatriuje pozostatky študenta, ktorý bojoval na Ukrajine

Lusaka 9. decembra (TASR) - Telesné pozostatky zambijského študenta, ktorý si odpykával väzenský trest v Rusku a následne zahynul v boji na Ukrajine, budú v nedeľu repatriované späť do vlasti. V piatok to oznámilo zambijské ministerstvo zahraničných vecí. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Zambijský rezort diplomacie informoval, že 23-ročný Zambijčan Lemekhani Nathan Nyirenda zahynul 22. septembra 2022 na jednom z ukrajinských bojísk.



Mladý Afričan študoval jadrové inžinierstvo na ruskej Národnej univerzite jadrového výskumu (MEPhI) v Moskve. V apríli 2020 ho odsúdili na 9,5 roka väzenia za spáchanie bližšie nespresneného trestného činu. Vymeraný trest si odpykával vo väznici so stredne prísnym režimom na predmestí Moskvy.



Zambijská vláda žiadala od Moskvy vysvetlenie okolností jeho úmrtia, respektíve toho, ako sa vôbec ocitol na frontovej línií na Ukrajine.



Šéf ruskej súkromnej polovojenskej organizácie známej ako Vagnerova skupina Jevgenij Prigožin priznal, že študenta "vagnerovci" naverbovali do svojich radov priamo vo väzení. Zdôraznil však, že Zambijčan išiel bojovať na Ukrajinu dobrovoľne.



Zambijský minister zahraničných vecí Stanley Kakubo uviedol, že tamojšia vláda o naverbovaní ani smrti študenta nevedela. Poslanci zambijského parlamentu budú rokovať o prípadnom odškodnom pre mladíkovu rodinu.