< sekcia Zahraničie
ZAMENILI IM DETI: Prišli na to až po 35 rokoch
Doris a Jessica sa narodili predčasne koncom októbra 1990. Prvé týždne preto nestrávili so svojimi rodičmi, ale v inkubátoroch, uviedol rakúsky denník Krone Zeitung.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Viedeň 7. októbra (TASR) - Dve dievčatá, ktoré sa narodili v rakúskom meste Graz pred 35 rokmi a počas pobytu v inkubátoroch boli vymenené, sa opäť stretli so svojimi biologickými rodičmi. Ich zámenu pred niekoľkými týždňami potvrdili testy DNA, píše TASR podľa agentúry DPA.
Doris a Jessica sa narodili predčasne koncom októbra 1990. Prvé týždne preto nestrávili so svojimi rodičmi, ale v inkubátoroch, uviedol rakúsky denník Krone Zeitung.
„Je to neopísateľne dobrý pocit,“ povedala v pondelok Doris pre verejnoprávnu televíziu ORF. Jessica povedala, že mala pocit, akoby už 35 rokov mala sestru. „Je to desivé a krásne zároveň,“ dodala a popri pozitívnych aspektoch priznala aj „veľa bolesti“.
V prípade Doris darovanie krvi pred niekoľkými rokmi odhalilo jej nekompatibilnú krvnú skupinu s párom, ktorý ju vychoval. Napriek pátraniu po jej biologických rodičoch v nemocnici a verejnej výzve v roku 2016 sa druhá rodina nenašla.
Jessica zistila pravdu až pred niekoľkými týždňami, keď sa počas tehotenstva dozvedela vlastnú krvnú skupinu a lekár ju upozornil na príbeh o vymenených deťoch. Kontaktovala Doris a test DNA potvrdil ich biologické spojenie, uvádza ORF.
Doris povedala, že spočiatku odmietla test DNA. Súhlasila až po tom, čo oň prostredníctvom právnika požiadala jej biologická matka. „Cítila som sa absolútne bezmocná,“ povedala o strate kontroly nad svojím životom.
Jej mama povedala, že prežívala emocionálny zmätok, ale stretnutie s biologickou dcérou sa jej okamžite zdalo správne. „Jessi bude vždy naším dieťaťom. Nič sa na tom nezmenilo,“ povedala.
Podľa nemocnice rodina, ktorá Doris vychovala, dostala po súdnom konaní odškodnenie. Nemocnicu ani právnika zastupujúceho Jessicinu rodinu nebolo možné kontaktovať, aby sa k veci vyjadrili.
Doris a Jessica sa narodili predčasne koncom októbra 1990. Prvé týždne preto nestrávili so svojimi rodičmi, ale v inkubátoroch, uviedol rakúsky denník Krone Zeitung.
„Je to neopísateľne dobrý pocit,“ povedala v pondelok Doris pre verejnoprávnu televíziu ORF. Jessica povedala, že mala pocit, akoby už 35 rokov mala sestru. „Je to desivé a krásne zároveň,“ dodala a popri pozitívnych aspektoch priznala aj „veľa bolesti“.
V prípade Doris darovanie krvi pred niekoľkými rokmi odhalilo jej nekompatibilnú krvnú skupinu s párom, ktorý ju vychoval. Napriek pátraniu po jej biologických rodičoch v nemocnici a verejnej výzve v roku 2016 sa druhá rodina nenašla.
Jessica zistila pravdu až pred niekoľkými týždňami, keď sa počas tehotenstva dozvedela vlastnú krvnú skupinu a lekár ju upozornil na príbeh o vymenených deťoch. Kontaktovala Doris a test DNA potvrdil ich biologické spojenie, uvádza ORF.
Doris povedala, že spočiatku odmietla test DNA. Súhlasila až po tom, čo oň prostredníctvom právnika požiadala jej biologická matka. „Cítila som sa absolútne bezmocná,“ povedala o strate kontroly nad svojím životom.
Jej mama povedala, že prežívala emocionálny zmätok, ale stretnutie s biologickou dcérou sa jej okamžite zdalo správne. „Jessi bude vždy naším dieťaťom. Nič sa na tom nezmenilo,“ povedala.
Podľa nemocnice rodina, ktorá Doris vychovala, dostala po súdnom konaní odškodnenie. Nemocnicu ani právnika zastupujúceho Jessicinu rodinu nebolo možné kontaktovať, aby sa k veci vyjadrili.