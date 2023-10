Zamestnanca izraelského veľvyslanectva v Číne napadli, je v nemocnici

Peking 13. októbra (TASR) - Zamestnanec izraelského veľvyslanectva v Pekingu sa v piatok stal terčom útoku, po ktorom ho museli hospitalizovať, oznámilo izraelské ministerstvo zahraničných vecí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



"Zamestnanca previezli do nemocnice a je v stabilizovanom stave," oznámilo ministerstvo s tým, že útok sa neodohral v areáli veľvyslanectva. Izraelské orgány podľa neho zisťujú podrobnosti.



Motív útoku nie je bezprostredne známy. Krátko pred ním izraelské ministerstvo zahraničných vecí vydalo vyhlásenie, v ktorom vyjadrilo "hlboké sklamanie" nad vyjadrením Číny po útoku Hamasu na Izrael.



Vo vyhlásení Izrael píše, že nepočul od Číny "žiadne jasné odsúdenie strašného masakru, ktorý spáchala teroristická organizácia Hamas na nevinných civilistoch, z ktorých desiatky uniesla do Gazy". Čínske vyhlásenia podľa izraelského ministerstva "nehovoria nič o izraelskom práve na obranu seba a svojich občanov, ktoré je základným právom akéhokoľvek samostatného štátu, ktorý napadli bezprecedentným spôsobom a s krutosťou, aká nepatrí do ľudskej spoločnosti".



Hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning v pondelok uviedla, že Čína odsudzuje násilie voči civilistom v Izraeli a na palestínskych územiach. Dodala, že vyriešenie konfliktu si vyžaduje vytvorenie dvoch samostatných štátov a obe strany vyzvala na návrat k mierovým rokovaniam.