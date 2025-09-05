< sekcia Zahraničie
Zamestnanca ministerstva zahraničia USA odsúdili za predaj informácií
Michael Schena (42) pracoval v ústredí americkej diplomacie vo Washingtone.
Autor TASR
Washington 5. septembra (TASR) - Zamestnanca amerického ministerstva zahraničia vo štvrtok odsúdili na štyri roky vo väzení za zhromažďovanie a predávanie informácií o národnej obrane osobám pravdepodobne pracujúcim pre čínsku vládu. Oznámilo to americké ministerstvo spravodlivosti, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
Michael Schena (42) pracoval v ústredí americkej diplomacie vo Washingtone. Ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že disponoval bezpečnostnou previerkou na úrovni prísne tajné a mal prístup k informáciám na úrovni tajné.
Od apríla 2022 komunikoval s ľuďmi na rôznych internetových platformách a za peniaze im poskytoval citlivé informácie o národnej bezpečnosti Spojených štátov. Podľa rezortu spravodlivosti sa najmenej dvaja z nich vydávali za zamestnancov medzinárodných konzultačných spoločností.
Schena sa podľa ministerstva domnieval, že jeho kontakty pracujú pre čínsku vládu a napriek tomu s nimi naďalej udržiaval kontakty. Prokuratúra tvrdila, že sa v auguste 2024 v hoteli v Peru stretol s človekom, ktorý mu dal 10.000 dolárov a mobilný telefón, na ktorý dostával úlohy a mal ním spätne posielať informácie.
V októbri 2024 Schena týmto telefónom odfotil a poslal svojim kontaktom najmenej štyri fotografie utajovaných dokumentov o záležitostiach národnej obrany. Vo februári 2025 zamestnanca ministerstva zachytili pri podobnom čine na video. Ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) zasiahol skôr, ako Schena stihol fotografie odoslať.
Michael Schena (42) pracoval v ústredí americkej diplomacie vo Washingtone. Ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že disponoval bezpečnostnou previerkou na úrovni prísne tajné a mal prístup k informáciám na úrovni tajné.
Od apríla 2022 komunikoval s ľuďmi na rôznych internetových platformách a za peniaze im poskytoval citlivé informácie o národnej bezpečnosti Spojených štátov. Podľa rezortu spravodlivosti sa najmenej dvaja z nich vydávali za zamestnancov medzinárodných konzultačných spoločností.
Schena sa podľa ministerstva domnieval, že jeho kontakty pracujú pre čínsku vládu a napriek tomu s nimi naďalej udržiaval kontakty. Prokuratúra tvrdila, že sa v auguste 2024 v hoteli v Peru stretol s človekom, ktorý mu dal 10.000 dolárov a mobilný telefón, na ktorý dostával úlohy a mal ním spätne posielať informácie.
V októbri 2024 Schena týmto telefónom odfotil a poslal svojim kontaktom najmenej štyri fotografie utajovaných dokumentov o záležitostiach národnej obrany. Vo februári 2025 zamestnanca ministerstva zachytili pri podobnom čine na video. Ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) zasiahol skôr, ako Schena stihol fotografie odoslať.