Piatok 5. september 2025
Zamestnanca ministerstva zahraničia USA odsúdili za predaj informácií

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Michael Schena (42) pracoval v ústredí americkej diplomacie vo Washingtone.

Autor TASR
Washington 5. septembra (TASR) - Zamestnanca amerického ministerstva zahraničia vo štvrtok odsúdili na štyri roky vo väzení za zhromažďovanie a predávanie informácií o národnej obrane osobám pravdepodobne pracujúcim pre čínsku vládu. Oznámilo to americké ministerstvo spravodlivosti, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.

Michael Schena (42) pracoval v ústredí americkej diplomacie vo Washingtone. Ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že disponoval bezpečnostnou previerkou na úrovni prísne tajné a mal prístup k informáciám na úrovni tajné.

Od apríla 2022 komunikoval s ľuďmi na rôznych internetových platformách a za peniaze im poskytoval citlivé informácie o národnej bezpečnosti Spojených štátov. Podľa rezortu spravodlivosti sa najmenej dvaja z nich vydávali za zamestnancov medzinárodných konzultačných spoločností.

Schena sa podľa ministerstva domnieval, že jeho kontakty pracujú pre čínsku vládu a napriek tomu s nimi naďalej udržiaval kontakty. Prokuratúra tvrdila, že sa v auguste 2024 v hoteli v Peru stretol s človekom, ktorý mu dal 10.000 dolárov a mobilný telefón, na ktorý dostával úlohy a mal ním spätne posielať informácie.

V októbri 2024 Schena týmto telefónom odfotil a poslal svojim kontaktom najmenej štyri fotografie utajovaných dokumentov o záležitostiach národnej obrany. Vo februári 2025 zamestnanca ministerstva zachytili pri podobnom čine na video. Ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) zasiahol skôr, ako Schena stihol fotografie odoslať.
