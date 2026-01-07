< sekcia Zahraničie
Zamestnanca sirotinca v Rakúsku obvinili zo sexuálneho zneužívania
Salzburská prokuratúra vo svojom vyhlásení uviedla, že vzniesla obvinenia voči 57-ročnému Rakúšanovi.
Autor TASR
Viedeň 7. januára (TASR) - Rakúska prokuratúra v stredu vzniesla obvinenie voči zamestnancovi detského domova, ktorého vyšetrovala pre podozrenie z údajného sexuálneho zneužívania maloletých. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Salzburská prokuratúra vo svojom vyhlásení uviedla, že vzniesla obvinenia voči 57-ročnému Rakúšanovi, ktorý pracoval v zariadení neziskovej organizácie SOS Children's Villages na severe krajiny. Obvinený je z viacerých trestných činov vrátane závažného sexuálneho zneužívania maloletých, nátlaku a zneužitia právomocí.
Podľa miestnej prokuratúry sa obvinený, ktorý pracoval ako „rodinný pomocník“ v zariadení v obci Seekirchen, týchto činov dopustil v priebehu troch rokov od roku 2017.
Obvinený je konkrétne zo sexuálneho zneužívania dvoch dievčat – oboch maloletých – umiestnených v zariadení v Seekirchene -, a to „vo forme opakovaného dotýkania ich pŕs a oblasti lona,“ uviedla prokuratúra.
Bývalý zamestnanec bol už v roku 2021 odsúdený za sexuálne zneužívanie maloletých, ale v čase vynesenia rozsudku už v zariadení nepracoval a spomínané nové obvinenia ešte neboli známe, uvádza sa tiež v stanovisku.
V prípade usvedčenia mužovi hrozí 10 rokov väzenia. Dátum súdneho pojednávania ešte nebol stanovený.
Spomínaná charitatívna organizácia čelí od minulého roka viacerým novým obvineniam z údajného zneužívania detí vo svojich detských domovoch, čo viedlo k ďalším vyšetrovaniam. Riaditeľovi charitatívnej inštitúcie pozastavili výkon funkcie.
Minulý rok organizácia oznámila, že odškodnila osem osôb, ktoré obvinili jej zosnulého rakúskeho zakladateľa zo sexuálneho zneužívania a týrania.
Salzburská prokuratúra vo svojom vyhlásení uviedla, že vzniesla obvinenia voči 57-ročnému Rakúšanovi, ktorý pracoval v zariadení neziskovej organizácie SOS Children's Villages na severe krajiny. Obvinený je z viacerých trestných činov vrátane závažného sexuálneho zneužívania maloletých, nátlaku a zneužitia právomocí.
Podľa miestnej prokuratúry sa obvinený, ktorý pracoval ako „rodinný pomocník“ v zariadení v obci Seekirchen, týchto činov dopustil v priebehu troch rokov od roku 2017.
Obvinený je konkrétne zo sexuálneho zneužívania dvoch dievčat – oboch maloletých – umiestnených v zariadení v Seekirchene -, a to „vo forme opakovaného dotýkania ich pŕs a oblasti lona,“ uviedla prokuratúra.
Bývalý zamestnanec bol už v roku 2021 odsúdený za sexuálne zneužívanie maloletých, ale v čase vynesenia rozsudku už v zariadení nepracoval a spomínané nové obvinenia ešte neboli známe, uvádza sa tiež v stanovisku.
V prípade usvedčenia mužovi hrozí 10 rokov väzenia. Dátum súdneho pojednávania ešte nebol stanovený.
Spomínaná charitatívna organizácia čelí od minulého roka viacerým novým obvineniam z údajného zneužívania detí vo svojich detských domovoch, čo viedlo k ďalším vyšetrovaniam. Riaditeľovi charitatívnej inštitúcie pozastavili výkon funkcie.
Minulý rok organizácia oznámila, že odškodnila osem osôb, ktoré obvinili jej zosnulého rakúskeho zakladateľa zo sexuálneho zneužívania a týrania.