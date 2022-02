Zamestnanci aerolínii ušli z Etiópie v nákladnom priestore lietadla

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Washington 1. februára (TASR) - Dvojica zamestnancov Etiópskych aerolínii ušla z krajiny ukrytá v nákladnom priestore lietadla. Informovala o tom v pondelok stanica CNN na svojej webovej stránke.Obaja muži pochádzajúci zo zväzového štátu Tigraj pracovali ako členovia technického personálu Etiópskych aerolínií (Ethiopian Airlines) na medzinárodnom letisku v metropole Addis Abeba. Úrady podľa ich slov zadržali ich rodinných príslušníkov počas mimoriadneho stavu v krajine a muži sa obávali, že sa im stane to isté.Dvojica 4. decembra vliezla do batožinového priestoru lietadla typu Airbus Etiópskych aerolínií a čakala na jeho odlet do Bruselu. Ako členovia pozemného personálu mali do tejto časti lietadla prístup. V prípade, že by ich odhalili, čelili by prísnemu trestu, píše CNN.CNN mužov označuje ako Yohannes a Gebremeskel, pretože obaja chceli z bezpečnostných dôvodov zostať v anonymite.Počas celého sedemhodinového letu sedeli v nákladnom priestore lietadla typu Airbus A350 bez jedla a vody. Teplota bola podľa CNN mrazivá. Po pristátí bežali do budovy terminálu letiska.povedal Yohannes, ktorému Belgicko udelilo azyl.Štyria z jeho príbuzných boli podľa jeho slov zabití, jeho snúbenica je vo väzení a jeho sestru odviedli z domu.Yohannes je podľa svojich slov presvedčený, že jeho príbuzných zabili pre ich tigrajský pôvod na základe bezpečnostných zákonov. CNN smrť či zadržanie Yohannesových príbuzných nebola schopná overiť.Hovorkyňa etiópskeho premiéra Abyiho Ahmeda pre CNN prostredníctvom e-mailu uviedla, že núdzový stav v krajine bol zrušený 26. januára.Viacerí zamestnanci etiópskych leteckých spoločností sa už z krajiny pokúsili uniknúť ukrytí v lietadlách, pripomína CNN. Začiatkom decembra sa to podarilo aj ďalším dvom technikom Ethiopian Airlines, ktorí sa po 36-hodinovom lete dostali do Washingtonu. Pre CNN to potvrdili príslušníci amerického Úradu colnej a hraničnej ochrany (CBP), ktorí tieto osoby zadržali.Etiópska vláda vyhlásila núdzový stav 2. novembra 2021 s cieľom ochrániť civilistov pred zverstvami páchanými teroristickou skupinou Tigrajský ľudový oslobodzovací front (TPLF) vo viacerých častiach krajiny.Boje v Tigraji vypukli v novembri 2020 po tom, čo tam premiér Abiy vyslal vojenské jednotky, aby zvrhli tamojšiu vládu vedenú TPLF. Z Etiópie odvtedy odišlo množstvo ľudí, pripomína CNN.