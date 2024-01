Zamestnanci aj študenti VŠ v Česku prejdú bezpečnostným školením

Praha 10. januára (TASR) - Vybraní zamestnanci vysokých škôl v Česku by mali v najbližšom čase absolvovať školenie a následne preškoliť svojich kolegov a študentov. Všetky VŠ by tiež mali nadviazať kontakt s krajskými pracoviskami polície a diskutovať s nimi o možnostiach zvýšenia bezpečnosti. Dohodli sa na tom členovia pracovnej skupiny, ktorá v stredu prvýkrát zasadala. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy (MŠMT) ČR.



"V spolupráci s ministerstvom vnútra dôjde k preškoleniu zamestnancov univerzít a fakúlt tak, aby títo zamestnanci boli schopní preškoliť svojich kolegov a študentov na fakultách. Dôležité je, aby boli bezpečnostné školenia periodické," uviedla hovorkyňa MŠMT Tereza Fojtová.



Krokmi, týkajúcimi sa bezpečnosti na školách, sa zaoberali zástupcovia rezortov školstva a vnútra, polície, hasičov a vysokých škôl. Dohodli sa tiež na tom, že VŠ by mali v spolupráci s políciou a ministerstvom vnútra kriticky zhodnotiť svoje súčasné bezpečnostné predpisy a prípadne ich rozšíriť tak, aby zodpovedali aktuálnym potrebám.



"Vysoké školy si svoje vnútorné predpisy a režimové opatrenia nastavujú samy. Avšak my sme presvedčení, že je potrebné vytvoriť aspoň minimálne štandardy bezpečnosti vysokých škôl vrátane príslušných metodík tak, aby na ne VŠ potom mohli reagovať svojimi akčnými implementačnými plánmi," povedala riaditeľka sekcie vysokého školstva, vedy a výskumu na MŠMT Radka Wildová.



Ďalšou úlohou pre VŠ je urobiť analýzu a následne informovať, či je v rámci bezpečnosti na školách potrebné urobiť nejaké legislatívne zmeny. Pracovná skupina, ktorá vznikla v reakcii na decembrovú streľbu na Univerzite Karlovej, sa podľa rezortu školstva opäť zíde po tom, keď budú spracované všetky úlohy zo stredajšieho zasadnutia.