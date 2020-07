Zamestnanci bitúnku v Nemecku budú v karanténe až do 17. júla

Düsseldorf 1. júla (TASR) - Až do 17. júla budú v karanténe zamestnanci bitúnku v okrese Gütersloh v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko, v ktorom sa pred dvoma týždňami masovo rozšíril nový koronavírus. Informovala o tom v stredu agentúra DPA.



Karanténa sa týka všetkých zamestnancov, ktorí pracovali v závode alebo sa nachádzali vo firemných ubytovacích priestoroch v čase medzi 3. a 17. júnom. Opatrenia sa netýkajú tých, ktorí sa už novým koronavírusom nakazili a medzičasom vyzdraveli.



Prvé správy o rozšírení nákazy v jednom z najväčších nemeckých bitúnkov v meste Rheda-Wiedenbrück v okrese Gütersloh na západe Nemecka sa objavili 17. júna, keď bolo pozitívne testovaných asi 400 zamestnancov.



Dosiaľ sa nákaza potvrdila u vyše 1500 z celkových takmer 7000 zamestnancov firmy Tönnies Holding. V dôsledku šírenia nákazy došlo v oblasti k zavedeniu tzv. lockdownu, ktorý sa týka približne 670.000 ľudí.



Majiteľ závodu po prepuknutí škandálu čelil kritike za nedodržiavanie zdravotných a hygienických smerníc. Spolková vláda už oznámila plánovanú zmenu pracovných postupov v mäsospracujúcom priemysle.



Nemecká kancelárka Angela Merkelová v stredu vyhlásila, že dočasné pracovné zmluvy pre zamestnancov mäsospracujúceho priemyslu budú zrušené. O tomto type zmlúv sa najčastejšie hovorí v súvislosti so zamestnancami z východnej Európy, ktorí pracujú pre subdodávateľov za minimálnu mzdu. Merkelová zároveň uviedla, že v dôsledku tohto opatrenia sa ceny mäsa pravdepodobne zvýšia, no mohlo by to paradoxne pomôcť menším výrobcom.



Kancelárka tiež poznamenala, že v rámci plánu hospodárskej pomoci bolo spolkovou vládou vyčlenených približne 300 miliónov eur na zlepšenie podmienok chovu hospodárskych zvierat.