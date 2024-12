Zamestnanci britskej kráľovskej rodiny sú vyšetrovaní za výtržníctvo

Londýn 15. decembra (TASR) - Buckinghamský palác uviedol, že bude vyšetrovať zamestnancov pracujúcich pre britskú kráľovskú rodinu po "afterparty" v Londýne, ktorá sa podľa denníka The Sun skončila "barovou bitkou". TASR o tom informuje podľa nedeľňajšej správy tlačovej agentúry Reuters.



Pracovníci sa zúčastnili na podvečernej recepcii v Buckinghamskom paláci a potom sa vybrali do neďalekého baru, aby pokračovali v oslavách. Ich večierok sa však vymkol spod kontroly a po tom, ako došlo k "hádzaniu pohárov a úderom", bola privolaná polícia, uviedol denník The Sun.



V utorok večer zatkli policajti 24-ročnú ženu podozrivú z bežného útoku, trestného činu poškodzovania cudzej veci a výtržníctva v bare v centre Londýna, uviedla londýnska Metropolitná polícia.



"Policajti boli privolaní do baru na Victoria Street na základe oznámenia, že zákazníčka rozbila poháre a pokúsila sa napadnúť člena personálu," uviedol hovorca polície. Hovorca dodal, že žena bola prepustená nasledujúci deň po tom, ako jej bolo doručené trestné oznámenie za výtržníctvo.



Buckinghamský palác uviedol, že predstavitelia paláca vedia o incidente, ktorý sa odohral mimo pracoviska po recepcii v oficiálnej londýnskej rezidencii kráľa Karola III.



"Hoci išlo o neformálne spoločenské stretnutie, nie o oficiálny vianočný večierok paláca, skutočnosti budú v plnej miere prešetrené, pričom vo vzťahu k jednotlivým zamestnancom bude nasledovať prísny disciplinárny proces a budú prijaté príslušné opatrenia," oznámil Buckinghamský palác vo vyhlásení.