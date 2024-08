Zamestnanci letiska v Nairobi odkladajú plánovaný štrajk o dva týždne

Nairobi 17. augusta (TASR) - Avizovaný štrajk personálu medzinárodného letiska v kenskom hlavnom meste Nairobi sa odkladá o dva týždne. Dôvodom je snaha o vyriešenie situácie prostredníctvom dialógu. V sobotu to uviedol hovorca odborového zväzu pracovníkov leteckej dopravy v Keni. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Približne 10.000 členov odborového zväzu plánovalo od 19. augusta vstúpiť do štrajku proti plánom kenskej vlády o uzavretie investičnej dohody s indickou spoločnosťou Adani Group. Podľa dohody mohla táto skupina rozšíriť a prevádzkovať letisko Jomoa Kenyattu v Nairobi.



"Po rokovaniach sme sa rozhodli odložiť náš štrajk o dva týždne, aby sme dali šancu dialógu," povedal generálny tajomník odborov Moss Ndiema. V utorok sa podľa neho uskutoční stretnutie s ministerstvom dopravy a v prípade neúspešných rokovaní sa štrajk začne 2. septembra.



Odbory už predtým vyjadrili svoj nesúhlas s dohodou, ktorá je podľa nich iba pokusom o skrytú privatizáciu medzinárodného letiska. Tvrdia, že tento "zamýšľaný predaj" povedie k strate pracovných miest a príchodu pracovníkov z iných krajín.



Indický konglomerát by podľa dokumentov, s ktorými sa oboznámila agentúra AFP, investoval približne 1,85 miliardy dolárov na rozšírenie letiska výmenou za jeho prevádzku na 30 rokov. Adani Group by podľa súčasného prevádzkovateľa, ktorým je Kenský úrad pre letiská (KAA), vybudovala druhú vzletovú a pristávaciu dráhu a zmodernizovala terminál pre cestujúcich.



Kenská vláda dohodu obhajuje ako nevyhnutné opatrenie s cieľom rekonštruovať nairobské letisko, ktoré je jedným z najvyťaženejších v krajine a ktoré často postihujú výpadky elektriny či zatekajúce strechy.