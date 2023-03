Zamestnanci Louvru na protest zablokovali vstup do múzea

Pracovníci kultúrneho priemyslu demonštrujú pred múzeom Louvre v pondelok 27. marca 2023 v Paríži. Foto: TASR/AP

Paríž 27. marca (TASR) – Múzeum Louvre vo francúzskom Paríži bolo v pondelok pre verejnosť zatvorené, pretože jeho zamestnanci sa zapojili do protestov proti nepopulárnej reforme francúzskeho dôchodkového systému. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a Reuters.Demonštranti odborového zväzu, ktorí nesúhlasia so zmenou dôchodkového veku, zablokovali vchod do Louvru, čo prinútilo vedenie oznámiť, že múzeum bude dočasne zatvorené.Malá skupina demonštrantov tiež žiadala zrušenie nového zákona, ktorý zvyšuje dôchodkový vek zo 62 na 64 rokov, pred známou presklenou pyramídou Louvru. Práve tu pritom francúzsky prezident Emmanuel Macron oslavoval v roku 2017 svoje víťazstvo vo voľbách.Kultúrna vetva francúzskeho odborového zväzu CGT tiež na sociálnej sieti Twitter zverejnila obrázok Mony Lízy so zvráskavenou tvárou a slovami:Medzi demonštrantmi pred budovou Louvra boli aj zamestnanci múzea. Jeden zo sprievodcov múzea sklamaných turistov požiadal o pochopenie.K protestu zamestnancov Louvru prišlo deň pred utorkovým veľkým plánovaným protestom proti novému dôchodkového zákonu, ktorý sa bude konať v deň, keď Macron rokuje s francúzskou premiérkou Élisabeth Borneová o ďalších krokoch. Louvre je však v utorok vždy zatvorený, a preto jeho zamestnanci protestovali o deň skôr.