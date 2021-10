Zamestnanci mesta New York protestovali proti povinnému očkovaniu

New York 26. októbra (TASR) - Niekoľko tisíc zamestnancov mesta New York, z ktorých väčšinu tvorili hasiči, protestovali v pondelok proti rozhodnutiu tamojšej samosprávy, ktorá nariadila minulý týždeň povinné očkovanie proti covidu všetkým zamestnancom verejného sektora vrátane policajtov a hasičov. Informovala o tom agentúra AP.



Zamestnanci mesta odmietajúci očkovanie proti covidu kráčali centrom New Yorku cez Brooklynský most k mestskej radnici a v rukách mali transparenty s nápismi ako "Pýtame sa vás, či ste zaočkovaní, keď voláte na tiesňovú linku?" či "Včera nenahraditeľný, dnes nezamestnaní".



Povinné očkovanie sa bude vzťahovať na 160.000 zamestnancov mesta New York, z ktorých podľa minulotýždňových údajov nie je zaočkovaných zhruba 46.000. Pre policajtov, hasičov či pracovníkov komunálnych služieb bude očkovanie povinné od 1. novembra. V prípade neuposlúchnutia nariadenia im bude hroziť strata zamestnania. "Nezaočkovaní zamestnanci dostanú neplatené voľno dovtedy, kým svojmu nadriadenému neukážu potvrdenie o vakcinácii," uvádza sa v minulotýždňovom vyhlásení kancelárie newyorského starostu Billa de Blasia. Zamestnancom pritom nebude stačiť potvrdenie o negatívnom výsledku testu na koronavírus,



Podľa oficiálnych údajov dostalo aspoň jednu dávku vakcíny 60 percent zo zhruba 17.000 zamestnancov hasičského zboru, čo je výrazne menej v porovnaní s 84-percentným priemerom medzi dospelými zaočkovanými Newyorčanmi.



Mestskí zamestnanci dostanú k výplate aj 500-dolárovú odmenu v prípade, že sa zaočkujú do 29. októbra.



V osemmiliónovom New Yorku už skôr nariadili povinné očkovanie učiteľov verejných škôl aj zdravotníkov, v dôsledku čoho sa výrazne zvýšila zaočkovanosť tamojšej populácie. Potvrdenie o očkovaní vyžadujú úrady v tomto veľkomeste taktiež pri väčšine spoločenských aktivít v interiéroch, ako napríklad návštevách reštaurácií, divadiel, kín či posilňovní.



Ako pripomína AP, v pondelok podala žalobu proti tomuto nariadeniu mesta najväčšia odborová organizácia v New Yorku zastupujúca policajtov.