Zamestnancom v Taliansku kontrolujú covidpasy, mestá hlásia protesty

Zamestnankyňa talianskeho železničného dopravcu Trenitalia skenuje svoj covidpas pri vstupe do práce v piatok 15. októbra 2021 v Ríme. Foto: TASR/AP

Rím 15. októbra (TASR) - V Taliansku vypukli v piatok protesty proti jedným z najprísnejších opatrení na zastavenie šírenia koronavírusu v Európe, informuje agentúra AP. Pre Talianov začala platiť povinnosť preukázať sa covidpasom na pracovisku. Toto nariadenie má platiť do konca roka.Pre obavy z vypuknutia nepokojov, ako to bolo počas minulotýždňových demonštrácií v Ríme, posilnili v uliciach viacerých miest policajnú prítomnosť. Z bezpečnostných dôvodov sa taktiež skončilo skôr vyučovanie na školách.Covidpasom sa museli doteraz Taliani preukázať pri vstupe do viacerých vnútorných priestorov, ako sú reštaurácie, múzeá, či pri cestách vysokorýchlostnými vlakmi. Avšak rozšírenie tejto povinnosti na všetky pracoviská rozvírila v krajine horúcu debatu. Covidpas budú musieť ukázať všetci pracovníci v súkromnom aj verejnom sektore.Vo veľkých inštitúciách, ako je napríklad sídlo štátnej železničnej spoločnosti Trenitalia, budú covidpasy pracovníkov kontrolovať špeciálnymi skenermi, schopnými čítať QR kód v mobilnom telefóne. V menších prevádzkach, ako sú napríklad reštaurácie, si zamestnávatelia musia stiahnuť aplikáciu na skenovanie kódov.Toto nariadenie má v krajine, kde je proti covidu úplne zaočkovaných 80 percent ľudí nad 12 rokov, podnietiť ešte vyššiu zaočkovanosť. Taliansko pritom patrí medzi krajiny s najväčšou mierou zaočkovanosti v Európe.Pre ľudí, ktorí sa chcú dostať do práce, ale očkovať sa nechcú alebo nemôžu, týmto vzniká povinnosť testovať sa každých 48 hodín.Kapacita testovania bola počas prvej vlny pandémie "Achilovou pätou" Talianska, pripomína agentúra AP.Zamestnanci, ktorí budú chodiť do práce bez digitálneho certifikátu o covide, budú po piatich dňoch dočasne vykázaní z pracoviska bez vyplatenia mzdy. Ľudia, ktorí sa budú vyhýbať kontrolám covidpasov, riskujú pokuty vo výške 600 až 1500 eur.Tisíce demonštrantov proti tomuto nariadeniu protestovali už minulý týždeň v centre Ríma. Počas pochodu došlo k potýčkam medzi protestujúcimi a políciou.Vláda talianskeho premiéra Maria Draghiho 16. septembra jednomyseľne odhlasovala povinné covidpasy na všetkých pracoviskách.Digitálny certifikát o covide je potvrdením, že človek je zaočkovaný proti koronavírusu, v posledných šiestich mesiacoch prekonal ochorenie COVID-19 alebo má negatívny test nie starší než dva dni.