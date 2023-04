Zamestnanci nemeckých letísk a železníc budú opäť štrajkovať

Berlín 19. apríla (TASR) - Tri nemecké letiská zrušia v priebehu štvrtka a piatka približne 700 letov v dôsledku štrajkov zvolaných odborovou organizáciou Verdi. V stredu to odhadlo Združenie nemeckých letísk (ADV). TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"V dôsledku štrajkov odborov Verdi opäť utrpí takmer 100.000 pasažierov," vyhlásil šéf ADV Ralph Beisel. Dodal, že štrajky sa budú týkať letísk Düsseldorf, Hamburg a Kolín/Bonn a cestujúcim nepomôže ani to, ak by v rámci Nemecka namiesto lietadla cestovali vlakom. Na piatok ráno totiž ohlásila štrajk aj odborová organizácia EVG, ktorá reprezentuje pracovníkov železníc. Beisel označil štrajky za "netolerovateľné".



Odbory Verdi zastupujú približne 2,5 milióna zamestnancov verejného sektora a s letiskami rokujú o príplatkoch za prácu v noci, cez víkend a počas štátnych sviatkov, či za lepšie platové podmienky pre pracovníkov bezpečnostných kontrol a obslužného personálu. Žiadajú i 10,5-percentný nárast mesačných platov. Zamestnávatelia ponúkli zatiaľ len nárast o päť percent v dvoch fázach plus jednorazový príspevok vo výške 2500 eur.



Aj EVG požaduje 12-percentný rast miezd. Prepravca Deutsche Bahn (DB) ponúkol takisto dvojfázové zvyšovanie v rozsahu piatich percent a jednorazovú platbu.



Od začiatku roka 2023 muselo pre štrajky zväzu Verdi zrušiť či presunúť svoje lety až 900.000 pasažierov, pripomína DPA.