Zamestnanci nemeckých železníc opäť vstúpili do celoštátneho štrajku

Berlín 21. apríla (TASR) - V piatok zavčas rána sa začal na železniciach v Nemecku ďalší celoštátny štrajk. Odborový zväz železníc a dopravy (EVG) dopredu oznámil, že zamestnanci prerušia prácu v čase od 3.00 do 11.00 h. Národný železničný prepravca Deutsche Bahn (DB) však vyjadril obavy, že v diaľkovej doprave budú dosahy štrajku citeľné až do večerných hodín. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Druhý celoštátny štrajk za štyri týždne má podľa odborov zvýšiť tlak na zamestnávateľov, aby "konečne predložili ponuky, o ktorých sa dá vyjednávať". EVG aktuálne rokuje so železničnými podnikmi o novej kolektívnej zmluve.



Okrem železníc sa v Nemecku štrajkuje v rámci leteckej dopravy. K letiskám Hamburg, Kolín/Bonn a Düsseldorf, kde zamestnanci prerušili prácu už vo štvrtok (20. 4.), sa v piatok pripojili aj letiská Stuttgart a Karlsruhe/Baden-Baden.