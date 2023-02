Zamestnanci ôsmich nemeckých letísk vstúpili do rozsiahleho štrajku

Frankfurt nad Mohanom 17. februára (TASR) - Zamestnanci ôsmich nemeckých letísk vstúpili v piatok do štrajku za lepšie platové podmienky, čo bude pre mnohých cestujúcich znamenať komplikácie v podobe zrušených či meškajúcich letov. Píše o tom agentúra AFP.



Pre celodenný štrajk, ktorý zvolala odborová organizácia Ver.di, ohlásili prerušenie či značné obmedzenie letovej prevádzky letiská vo Frankfurte nad Mohanom, Mníchove, Brémach, Dortmunde, Hamburgu, Hannoveri, Lipsku a Stuttgarte.



Združenie nemeckých letísk (ADV) označilo tento štrajk za "absolútne neprijateľný" a uviedlo, že sa dotkne dohromady až 2300 letov a 295.000 pasažierov. Podľa ADV by sa malo riešenie nájsť "za rokovacím stolom, nie na úkor cestujúcich".



Odbory požadujú zvýšenie platov o 10,5 percenta alebo minimálne o 500 eur kvôli vysokej inflácii. Ďalší štrajk naplánovali na 22. a 23. februára.



Letiská vo Frankfurte a Hamburgu cestujúcich vyzývali, aby tam radšej nechodili vôbec a ak je to možné, aby radšej využili vlakovú dopravu. Mníchovské letisko pozastavilo všetky pravidelné dopravné lety a v Stuttgarte budú iba núdzové pristátia, zdravotnícke a humanitárne lety a vojenská doprava.



Zväz Ver.di však ubezpečil, že celoštátny štrajk nijakým spôsobom neovplyvní lietadlá s humanitárnou pomocou smerujúcou do Sýrie a Turecka, ktoré postihlo silné zemetrasenie, ani lietadlá privážajúce účastníkov na každoročnú Mníchovskú bezpečnostnú konferenciu.



Agentúra AFP pripomína, že uplynulý týždeň bol pre leteckú dopravu v Nemecku mimoriadne chaotický. Najväčšie nemecké aerolínie Lufthansa čelili výpadku počítačových sietí v dôsledku poškodenia optických káblov a na webstránky viacerých tamojších letísk zaútočili hackeri. Ku kybernetickým útokom sa podľa denníka Der Spiegel priznali ruskí hackeri.