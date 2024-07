Zamestnanci parížskych letísk plánujú štrajk pred začiatkom olympiády

Paríž 8. júla (TASR) - Odbory zastupujúce zamestnancov parížskych letísk v pondelok oznámili, že na 17. júla plánujú vyhlásiť štrajk. Takýmto spôsobom chcú krátko pred začiatkom letných olympijských hier vo Francúzsku zvýšiť tlak na vedenie letísk a dosiahnuť, aby vyhovelo ich požiadavkám týkajúcim sa platových a ďalších pracovných podmienok, píše TASR podľa agentúr Reuters a AFP.



Odborové hnutia, vrátane celonárodných, požadujú počas rušného olympijských hier platové prémie pre všetkých zamestnancov letiska, a tiež dočasné posilnenie ich stavov.



Obe parížske letiská, Orly aj Letisko Charlesa de Gaulla, prevádzkuje skupina Aeroports de Paris (ADP). Pre zahraničných návštevníkov olympijských hier budú pritom hlavnou vstupnou bránou do Francúzska. Očakáva sa, že počas hier odbavia za deň až 350.000 cestujúcich, a prejde nimi aj väčšina športovcov.



Agentúra AFP uviedla, že tisíce športovcov začnú do Paríža prichádzať od 18. júla, keď sa otvorí olympijská dedina. Nový dočasne zriadený terminál na letisku Charlesa de Gaulla im bude slúžiť na prepravu nadmerne veľkej batožiny, a síce športového vybavenia, ako kajaky, bicykle alebo tyče na skok o žrdi.



Olympijské hry sa v Paríži začnú 26. júla a budú trvať do 11. augusta, pričom kryjú sa s francúzskymi letnými prázdninami.



O platové bonusy počas tohto obdobia žiadajú odbory zastrešujúce zamestnancov naprieč celým verejným sektorom, ako napríklad letoví dispečeri, smetiari, zamestnanci orgánov štátnej správy, vodiči metra a vlakov aj hasiči. Zamestnávatelia sú pod tlakom, aby im ustúpili a vyhli sa tak narušeniu hier. Štrajkovali už dokonca aj zamestnanci národnej mincovne, ktorá vyrába medaily. Podľa vedenia však ich štrajk produkciu nijako neovplyvnil.