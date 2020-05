Zamestnanci poľskej pošty nedokážu zaistiť hlasovanie poštou

Varšava 5. mája (TASR) - Zamestnanci pošty v Poľsku upozorňujú, že nie sú schopní zaistiť hlasovanie poštou v prezidentských voľbách, ktoré sa majú v krajine konať 10. mája.



Ako v pondelok informovala agentúra Reuters, medzi nevyriešené problémy patrí spôsob doručovania hlasovacích lístkov do poškodených alebo chýbajúcich poštových schránok, zabezpečenie doručenia hlasovacích lístkov k správnemu adresátovi, ale aj ochrana doručovateľov v kontakte s voličmi v karanténe pre podozrenie alebo nákazu koronavírusom SARS-CoV-2.



Vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS) sa snaží presvedčiť skeptikov v parlamente, aby schválili návrh zákona, ktorý umožní hlasovať poštou všetkým voličom. Ide o úkon, ktorý je bežne dovolený iba v zriedkavých prípadoch, napríklad keď sa volič nemôže dostaviť do volebnej miestnosti.



Horná komora poľského parlamentu - Senát - by mal o vládnom návrhu hlasovať v stredu. Jeden z hlavných spojencov vládnej PiS - strana Dohoda (Porozumienie) - však pohrozil zablokovaním celej procedúry, čo by mohlo znamenať, že hlasovanie poštou by mohlo byť úplne zrušené.



Poľský vicepremiér Jacek Sasin, poverený organizovaním prezidentských volieb, navyše v pondelok vyhlásil, že si nemyslí, že voľby sa budú môcť konať v riadnom termíne - v nedeľu 10. mája -, lebo zákon na povolenie korešpondenčného hlasovania ešte nebol schválený. PiS podľa jeho slov v súčasnosti zvažuje, že voľby by sa mohli konať 17. alebo 23. mája, ako povedal pre súkromnú rozhlasovú stanicu Zet.



Sasin upozornil, že keby aj bol zákon schválený, zostane príliš málo času na doručenie 30 miliónov hlasovacích lístkov tak, aby ich do nedele dostal do schránky každý oprávnený volič.



Niekoľko niekdajších poľských prezidentov a predsedov vlád koncom apríla vyhlásilo, že sa nezúčastnia na prezidentských voľbách, ktoré sa majú v dôsledku pandémie konať korešpondenčne. Občanov vyzvali, aby urobili to isté.



Medzi signatárov otvoreného listu zverejneného na internete patria bývalí prezidenti Lech Walesa, Aleksander Kwašniewski a Bronislaw Komorowski, ako aj šiesti bývalí premiéri.



Voľby by sa podľa nich mali konať takým spôsobom, ktorý zaručuje tajné hlasovanie a nespochybňuje zásady nestrannosti a všeobecnosti volieb.



Opozícia žiada odklad volieb o rok alebo o dva. V čase pandémie podľa nej nie je bezpečná žiadna forma volieb. Opoziční predstavitelia zároveň tvrdia, že súčasná situácia zvýhodňuje Dudu, keďže opoziční kandidáti nemôžu plnohodnotne viesť kampaň.



Európska únia a niektoré mimovládne organizácie sa tiež obávajú o transparentnosť a slobodu plánovaných volieb v Poľsku.