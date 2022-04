Zamestnanci rakúskeho veľvyslanectva na Ukrajine sa vrátili do Kyjeva

Viedeň/Kyjev 27. apríla (TASR) - Zamestnanci rakúskeho veľvyslanectva na Ukrajine sa z Užhorodu vrátili do hlavného mesta Kyjev. Ako uviedlo v stredu pre agentúru APA ministerstvo zahraničných vecí vo Viedni, Rakúsko bolo jednou z mála krajín Európskej únie, ktoré si napriek ruskej ofenzíve nepretržite zachovali svoju diplomatickú prítomnosť na Ukrajine.



Spolupracovníci rakúskej ambasády sa do Kyjeva vrátili minulý piatok. Rakúsky rezort diplomacie dodal, že časť tímu veľvyslanectva bude naďalej pracovať z Užhorodu, ktorý je dôležitým uzlom evakuačných trás a dodávok pomoci.



"Návrat nášho tímu do ukrajinského hlavného mesta je dôležitým znakom našej neobmedzenej solidarity voči ľuďom na Ukrajine a ukrajinskej vláde," zdôraznila hovorkyňa rezortu diplomacie. "Rakúsko stojí na strane Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí sú v súčasnosti obeťami bezprecedentnej vojenskej agresie (Ruska)," dodala.



Prítomnosť pracovníkov rakúskej ambasády priamo v Kyjeve má umožniť lepšiu koordináciu dodávok pomoci z Rakúska.



Ministerstvo priblížilo, že Viedeň podporuje Ukrajinu dodávkami humanitárnej pomoci, ochranných pomôcok a záchranárskych zariadení. Doterajšia pomoc Rakúska pre Ukrajinu a jej susedné štáty, ktoré najviac zasiahla vlna utečencov, predstavuje dosiaľ takmer 40 miliónov eur. Ministerstvo dodalo, že pracuje na navýšení tejto sumy.