Zamestnanci Ryanairu oznámili štrajk; spôsobí to problémy v doprave

Madrid 13. júna (TASR) - Španielski zamestnanci írskej nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair vstúpia koncom júna do štrajku, ktorý bude trvať celkovo šesť dní. Informoval o tom v pondelok odborový zväz USO. Zamestnanci budú štrajkovať od 24. do 30. júna a od prvého do druhého júla, pretože nie sú spokojní s pracovnými podmienkami a platmi. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



"Musíme obnoviť mobilizáciu, aby sme poukázali na našu situáciu a aby bol Ryanair nútený dodržiavať základné pracovné podmienky," uviedla vo vyhlásení generálna tajomníčka zväzu USO Lidia Arasanzová.



Reuters pripomína, že po zrušení väčšiny cestovných obmedzení súvisiacich s pandémiou koronavírusu sa dopyt po letných dovolenkách vrátil na predpandemickú úroveň. To však spôsobilo, že letecké spoločnosti a prevádzkovatelia letísk majú problémy s najímaním nových zamestnancov, aby zvládli nápor cestujúcich. Letiská vo viacerých európskych krajinách sú v ostatných týždňoch preťažené a chýba im personál. Ide o daň za to, že prevádzkovatelia letísk ale aj letecké spoločnosti počas pandémie prepustili časť svojich zamestnancov.