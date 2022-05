Zamestnanci sú na videokonferenciách menej kreatívni než naživo

New York 4. mája (TASR) - Americkí vedci zistili, že online stretnutia prostredníctvom platforiem ako Zoom alebo Webex brzdia u pracujúcich kreatívne myslenie. Vyplýva to z výsledkov štúdie uverejnenej v časopise Nature. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Videokonferencie sa počas pandémie koronavírusu stali bežnou súčasťou pracovného života v kancelárskych profesiách. Podľa vedcov, ktorí sa odvolávajú na laboratórne experimenty aj výskum v istej firme s kanceláriami po celom svete, však na osobných stretnutiach vzniká viac tvorivých nápadov.



Vedci do výskumu zapojili 600 dobrovoľníkov, ktorí mali v dvojiciach riešiť tvorivé úlohy buď naživo, alebo prostredníctvom Zoomu. V priebehu piatich minút mali napríklad nájsť kreatívne využitie lietajúceho taniera alebo bublinkovej fólie. Výsledky experimentu ukázali, že nápady dvojíc, ktoré na úlohách pracovali prostredníctvom Zoomu, boli o 20 percent menej inovatívne než nápady tímov pracujúcich spolu v jednej miestnosti.



Rovnaké výsledky prinieslo aj porovnanie práce tímov v reálnom živote, keď malo takmer 1500 inžinierov z Fínska, Maďarska, Indie, Izraela a Portugalska prediskutovať nové produkty pre istú nadnárodnú spoločnosť. Kreatívnejší boli tí, ktorí diskutovali naživo.



Vedci však upozorňujú, že aj pri živých stretnutiach môže kreatívne myslenie ovplyvniť viacero faktorov, napríklad prostredie. Štúdia preukázala, že najlepšie výsledky dosahovali ľudia v kancelárii; naopak, poľská firma, ktorá usporiadala kreatívne stretnutie v hoteli, zaznamenala neúspech. Podľa odborníkov totiž zamestnancov "príliš rozptyľovala ponuka hotelovej kávy a keksíkov".



Podľa vedcov môže mať na kreatívne myslenie vplyv aj to, že ľudia sa sústredia len na to, čo vidia na obrazovke. "Vizuálne sústredenie patrí ku kognitívnemu mysleniu. Keď sa človek sústredí len na obrazovku, odfiltruje všetko ostatné, čo potom poznačí aj jeho pracovný výkon," vysvetlila Melanie Brucksová z Kolumbijskej univerzity v New Yorku.



Vedci si uvedomujú, že pandémia zmenila systém práce v kanceláriách, no varujú, že aj keď sú virtuálne stretnutia praktickejšie a zdanlivo finančne menej nákladné, napokon môžu firmy vyjsť drahšie než schôdzky naživo. Odporúčajú preto, aby si zamestnanci nechávali kreatívne úlohy na osobné stretnutia alebo aby si pri online stretnutiach aspoň vypli kameru.