V Belgicku využívajú vládne stimuly na cestu do práce na bicykli

Brusel 15. apríla (TASR) - Každý tretí zamestnanec v Belgicku minulý rok cestoval čiastočne alebo pravidelne na pracovisko na bicykli. Potvrdili to prieskum "BeMob" federálneho ministerstva pre mobilitu, na ktorý v pondelok upozornili viaceré belgické médiá, informuje spravodajca TASR.



Nárast cyklistov je do značnej miery spôsobený vládnymi stimulmi pre dochádzku do práce na bicykli. V posledných rokoch sa tiež výrazne zlepšila cyklistická infraštruktúra v belgických mestách. Podľa prieskumu vlani 32 percent belgických pracovníkov využívalo bicykle na dochádzanie do práce.



"Cyklistika je dobrá pre zdravie, pre peňaženku a pre klímu. Cyklistika má všetky predpoklady na to, aby bola úspešná. Tento trend medzi zamestnancami je obzvlášť povzbudivý, pretože ide o segment s veľkým potenciálom na dosiahnutie posunu smerom k ekologicky najšetrnejším spôsobom dopravu,“ uviedol federálny minister pre mobilitu Georges Gilkinet. V roku 2019 podľa jeho slov len 29 percent belgických pracovníkov dochádzalo do práce na bicykli.



Belgickí zamestnanci majú od zamestnávateľa nárok na príspevok, ak dochádzajú do práce na bicykli 0,27 eur na kilometer. Od fiškálneho roku 2025 sa suma zvýši na 0,35 eur/km.



Prieskum zároveň ukázal, že auto je v Belgicku stále "kráľom" pri dochádzaní do práce, dve hlavné alternatívy k autám sú verejná doprava, ktorú využíva 67 percent opýtaných, a bicyklovanie.



Denník The Brussels Times upozornil na regionálne rozdiely. Vo Flámsku na bicykli jazdia do práce tri štvrtiny dospelej populácie, vo Valónsku iba 31 percent zamestnancov a platí to pre 37 percent obyvateľov bruselského regiónu.



V celom Belgicku však takmer tretina cyklistov (30 percent) priznala, že plánuje využívať bicykle ešte viac a 17 percent "nebicyklistov" uviedlo, že by chceli začať využívať bicykle.



Zaujímavým zistením prieskumu bolo, že elektrifikácia bicyklov sa stala základom pre ich zvýšené používanie najmä pre ľudí mimo miest. Viac ako 10 percent opýtaných si plánuje v najbližších dvoch rokoch kúpiť elektrický bicykel, štyri percentá obyčajný bicykel.



Minister Gilkinet v tejto súvislosti poukázal na potrebu zlepšiť cestnú infraštruktúru, nainštalovať bezpečné parkovanie pre bicykle a podporiť kombináciu vlaku a bicykla pri dochádzaní do práce na dlhšie vzdialenosti.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)