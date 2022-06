Zamestnancom verejného sektora na Srí Lanke sa skráti pracovný týždeň

Kolombo 14. júna (TASR) - Srí Lanka schválila štvordňový pracovný týždeň pre zamestnancov verejného sektora, ktorý im má pomôcť vyrovnať sa s nedostatkom pohonných hmôt a podporiť ich v pestovaní potravín. V utorok to oznámila tamojšia vláda, ktorá zápasí s najhoršou finančnou krízou za posledné desaťročia. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Ostrovný štát, ktorý vo verejnom sektore zamestnáva približne jeden milión ľudí, bol zasiahnutý vážnym nedostatkom devíz, v dôsledku čoho má problémy zaplatiť za dovoz pohonných hmôt, potravín a liekov.



Srílanský kabinet v pondelok neskoro večer schválil návrh, na základe ktorého budú mať zamestnanci verejného sektora voľno každý piatok počas nasledujúcich troch mesiacov, čiastočne aj v dôsledku toho, že nedostatok pohonných hmôt sťažil dochádzanie do práce. Ide tiež pritom o snahu podporiť ich vo farmárčení.



Organizácia Spojených národov minulý týždeň varovala, že ekonomické problémy na Srí Lanke môžu vyústiť do závažnej humanitárnej krízy. OSN požiadala o finančnú pomoc, keďže podľa vlastných odhadov potrebuje 47 miliónov dolárov, aby dokázala pokryť okamžité potreby 1,7 milióna najzraniteľnejších obyvateľov ostrova.