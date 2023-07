Zamestnanci v Japonsku si najímajú agentov na podanie výpovede

Tokio 3. júla (TASR) – Nespokojní zamestnanci si v Japonsku najímajú agentov, aby im pomohli podať výpoveď. Japonsko je známe kultúrou vernosti zamestnávateľom, podanie výpovede sa preto často spája so spoločenskou stigmou. TASR informuje na základe správy agentúry AP.



Dlhoroční pracovníci, ktorí na jednom mieste strávia niekoľko desaťročí alebo aj celý svoj produktívny vek, sú v Európe a na Slovensku už raritou a zmena pracovného miesta po niekoľkých rokoch, či dokonca niekoľkokrát krátko po sebe, nie je ničím nezvyčajným. Portál JASPIS uvádza, že podľa prieskumu agentúry Focus z roku 2016 uvažujú zamestnanci nad zmenou pracovného miesta v priemere každé tri roky. Kedysi by takéto správanie sa občanovi vynieslo označenie "fluktuant", dnes už nenesie v sebe žiadnu stigmu.



V Japonsku je však hlboko zakorenená tradícia vernosti zamestnávateľovi a to, že zamestnanec strávi celý produktívny vek prácou pre jedného zamestnávateľa, sa stále považuje za štandard. "Fluktuanti", ktorí niekoľkokrát zmenili prácu, sú preto považovaní za ľudí, ktorí sa ľahko vzdávajú – a to je pre jednotlivca, a nezriedka aj pre celú jeho rodinu, veľmi zahanbujúce.



Vtedy vstupujú do hry "taišoku daiko" alebo "výpoveďoví agenti". Za posledných niekoľko rokov sa v Japonsku objavilo niekoľko desiatok takýchto služieb pre ľudí, ktorí chcú opustiť svoju aktuálnu prácu.



"Skúste si predstaviť komplikovaný rozvod," približuje Jošihito Hasegawa, riaditeľ tokijskej spoločnosti TRK. Tá je prevádzkovateľom služby Guardian, ktorá len za minulý rok pomohla podať výpoveď 13.000 zamestnancom. Mnohí z nich boli vo veku okolo 20 – 30 rokov a pracovali na skutočne rôznorodých miestach, napríklad v šintoistickej svätyni, ordinácii zubára, právnickej firme, za pokladňou v obchode alebo v reštaurácii.



Takmer polovicu klientely služby Guardian tvoria ženy. Niekedy sa stáva, že po odpracovaní jedného či dvoch dní sa ukáže, že prisľúbený plat alebo pracovný čas nezodpovedajú realite.



Silný konformistický tlak zo strany spoločnosti však často znemožňuje odchod z pracovného miesta, niekedy sa k nemu pridávajú aj samotní nadriadení, ktorí svojím postojom alebo správaním sa traumatizujú svojich zamestnancov. Niektorí klienti výpoveďových agentov opísali svojich nadriadených slovami ako "šikanátor", "fanatik" či dokonca "mini-Hitler" a zo strany nadriadených sa stretli aj s hrozbami násilím alebo dokonca zabitím.



Vyskytli sa však aj prípady, keď zamestnanci samotní uvažovali namiesto podania výpovede o spáchaní samovraždy, pretože to vnímali ako schodnejšie riešenie, čo bol aj prípad mladého muža, ktorý online používa prezývku Twichan. Nakoniec sa však rozhodol využiť služby výpoveďového agenta a všetko potrebné sa podarilo vybaviť v priebehu 45 minút.



Taišoku daiko si za poskytovanie svojich služieb účtujú rôzne poplatky. Služba Guardian berie 29.800 jenov (190 eur), služby právničky Akiko Ozawovej, ktorá zvyčajne zastupuje firmy, stoja 65.000 jenov (414 eur). Spoločnosť Albatros, ktorá tiež poskytuje služby výpoveďového agenta, poskytuje službu "MoMuri" (v preklade: "už toho mám dosť") za 22.000 jenov (140 eur) pre zamestnancov na plný úväzok či za 12.000 jenov (77 eur) pre zamestnancov na čiastočný úväzok.



Podľa vedúcich pracovníkov taišoku daiko sú ich služby potrebné preto, že japonské školstvo produkuje poslušných pracovníkov, ktorí nedokážu vyjadriť svoj názor. Niektorí sa dokonca vyjadrili, že počas štúdia ani raz nevyslovili vlastný názor.