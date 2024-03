Zamestnanci železníc a leteckej dopravy v Nemecku budú opäť štrajkovať

Berlín 6. marca (TASR) - Zamestnanci železníc a leteckej dopravy v Nemecku začínajú nové kolo štrajkov, ktoré nasledujúce dni výrazne obmedzia dopravu. Zamestnanci požadujú zvýšenie platov, ktoré by im pomohlo zvládať vyššie životné náklady spojené s infláciou. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Nemecko v uplynulých mesiacoch zasiahlo množstvo štrajkov v sektore dopravy, štátnej správy a supermarketov.



V stredu o 18.00 h začali železničiari 35-hodinový štrajk v nákladnej doprave. Začiatok štrajku v osobnej doprave je naplánovaný na štvrtok o druhej ráno. Dĺžka štrajku má zdôrazniť kľúčovú požiadavku odborového zväzu rušňovodičov GDL, ktorý žiada skrátenie pracovného týždňa z 38 na 35 hodín.



Januárový štrajk rušňovodičov spôsobil problémy tisícom cestujúcich. Podľa šéfa GDL Clausa Weselského šlo iba o začiatok "vlny štrajkov". Ďalšie akcie budú podľa neho ohlásené, "keď si budeme myslieť, že je na to správny čas", a nie 48 hodín vopred, ako to bolo v minulosti. Na železnicu ako spoľahlivý dopravný prostriedok sa podľa neho už nemožno spoliehať.



Štrajky železničiarov odsúdila železničná spoločnosť Deutsche Bahn, ktorá uviedla, že urobila ústupky prinášajúce 13-percentné zvýšenie platov.



Letecká spoločnosť Lufthansa v pondelok na sociálnej sieti X uviedla, že odborový zväz Verdi vyzval pozemný personál spoločnosti Lufthansa, aby od štvrtka 4.00 h do soboty 7.10 h vstúpil do štrajku, v dôsledku čoho sa očakávajú rozsiahle dôsledky na letový poriadok.



Jednodňový štrajk vyhlásili aj pracovníci bezpečnostných služieb na letiskách vo Frankfurte a Hamburgu. Vo Frankfurte v ten deň zrušia všetky odlety.



Februárový jednodňový štrajk personálu spoločnosti Lufthansa postihol približne 100.000 cestujúcich, pričom zrušili 80 až 90 percent letov.