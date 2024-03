Zamestnanci železníc a letísk v Nemecku začali nové kolo štrajkov

Berlín 7. marca (TASR) - Státisíce ľudí v Nemecku čelili vo štvrtok veľkým problémom pri cestovaní, pretože pracovníci železníc a letísk podnikajú nové štrajky za vyššie mzdy. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Nemecko trápia štrajky už celé mesiace, keďže zamestnanci a manažmenty sa prú o podmienky v období vysokej inflácie a slabej ekonomickej aktivity. Štrajky zasiahli sektor dopravy, supermarkety a štátne služby.



Zamestnanci železníc začali 35-hodinový štrajk v nákladnej doprave v stredu o 18.00 h SEČ a v osobnej doprave vo štvrtok nadránom o 02.00 h SEČ. Takáto dĺžka štrajku má zdôrazniť kľúčovú požiadavku odborovej organizácie rušňovodičov GDL, aby sa znížil počet hodín pracovného týždňa z 38 na 35.



Železniční zamestnanci štrajkujú už mesiace a žiadajú aj zvýšenie miezd, ktoré im majú v období inflácie pomôcť zvládnuť vyššie životné náklady.



Štrajk rušňovodičov v januári narušoval dopravu pre tisíce cestujúcich niekoľko dní.



Nový kratší štrajk je začiatok "vlny štrajkov", oznámil tento týždeň šéf GDL Claus Weselsky. Nasledujúce štrajky oznámia, "keď podľa nás príde ten pravý čas" a nie skôr, než 48 hodín vopred, ako to bolo v minulosti, upozornil.



"Železnica už nie spoľahlivý prostriedok dopravy," dodal Weselsky.



Železničná spoločnosť Deutsche Bahn štrajk odsúdila s tým, že už urobila ústupky rovnajúce sa 13-percentnému zvýšeniu miezd.



Pozemný personál leteckej spoločnosti Lufthansa bude takisto štrajkovať po celej krajine, a to od štvrtka 04.00 h SEČ do soboty 07.10 h SEČ. Jednodňový štrajk podniká aj bezpečnostný personál na letiskách vo Frankfurte nad Mohanom a v Hamburgu.



Najväčšie letisko v Nemecku, vo Frankfurte, v oznámení informovalo, že "počas dňa tam cestujúcich čakajú veľké narušenia a zrušenia letov". Letisko bude zatvorené pre všetkých odlietajúcich pasažierov.



Štrajk Lufthansy podľa očakávania naruší aj letiskové služby na ostatných letiskách. Predchádzajúci jednodňový štrajk postihol približne 100.000 cestujúcich, pričom nevzlietlo 80 až 90 percent letov.



Z narušenia prepravy sa navzájom obviňujú zástupcovia zamestnancov a manažment. Odbory Verdi sa snažia dosiahnuť zvýšenie miezd zamestnancov o 12,5 percenta, čo je mesačne minimálne o 500 eur viac. Lufthansa ponúkla zvýšenie miezd počas dlhšieho obdobia, ale to nestačilo na splnenie požiadaviek odborov.