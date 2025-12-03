Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zamestnanosť v súkromnom sektore v USA v novembri klesla

Ilustračná snímka. Foto: TASR

ADP vypracoval správu spoločne so Stanfordským laboratóriom digitálnej ekonomiky.

Autor TASR
Washington 3. decembra (TASR) - Počet pracovných miest v súkromnom sektore USA v novembri 2025 nečakane klesol. Ukázali to v stredu údaje inštitútu ADP o vývoji zamestnanosti. TASR o tom informuje na základe správ AFP, Reuters a RTTNews.

Podľa týchto údajov sa počet zamestnancov v americkom súkromnom sektore v novembri 2025 znížil o 32.000 po revidovanom náraste o 47.000 v októbri. Ide o najväčší pokles počtu pracovných miest od marca 2023. Ekonómovia pritom odhadovali, že zamestnanosť v súkromnom sektore v novembri vzrastie o 10.000 pracovných miest po pôvodnom zvýšení o 42.000 v októbri pred revíziou.

„Nábor zamestnancov bol v ostatnom čase nestály, pretože zamestnávatelia čelili neistému makroekonomickému prostrediu aj opatrným výdavkom spotrebiteľov,“ povedala hlavná ekonómka ADP Nela Richardsonová. „A hoci novembrové spomalenie zamestnanosti bolo rozsiahle, spôsobil ho pokles v malých firmách,“ dodala.

ADP vypracoval správu spoločne so Stanfordským laboratóriom digitálnej ekonomiky. Údaje ADP sa líšia od správy štatistického oddelenia amerického ministerstva práce o vývoji zamestnanosti, ktorá má byť uverejnená 16. decembra namiesto 5. decembra v dôsledku len nedávno ukončenej odstávky vlády (shutdown).

Miera nezamestnanosti za október nebude, pretože najdlhšia odstávka vlády v histórii USA zabránila zhromažďovaniu údajov.
