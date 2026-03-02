< sekcia Zahraničie
Zamir: Boje proti Hizballáhu môžu pokračovať ešte mnoho dní
Autor TASR
Jeruzalem 2. marca (TASR) - Náčelník generálneho štábu izraelskej armády Ejal Zamir v pondelok vyhlásil, že boje proti libanonskému militantnému hnutiu Hizballáh môžu pokračovať ešte mnoho dní. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.
„Začali sme ofenzívnu akciu proti Hizballáhu. Musíme byť pripravení na niekoľko dní bojov, na mnoho dní,“ uviedol Zamir vo videu zverejnenom po vlne izraelských útokov v Libanone. Podľa tamojších úradov si útok Izraela vyžiadali najmenej 31 mŕtvych a 149 zranených.
Izrael tvrdí, že útoky boli reakciou na rakety vypálené z Libanonu na sever Izraela. K útoku sa neskôr prihlásil Hizballáh, ktorý dlhodobo finančne aj zbraňami podporuje Irán.
Vysokopostavený izraelský generál Rafi Milo oznámil, že armáda svoje operácie zintenzívni. „Hizballáh si vybral iránsky režim pred libanonským štátom a inicioval útok na našich civilistov... zaplatia vysokú cenu,“ vyhlásil.
Libanon a Izrael uzavreli v novembri 2024 prímerie, čím sa skončili viac ako rok trvajúce boje medzi Tel Avivom a Hizballáhom. Obe strany sa však odvtedy vinia z jeho porušovania. Najnovšie vyostrenie situácie súvisí s víkendovými americko-izraelskými útokmi na Irán.
