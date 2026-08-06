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Zamir: Izrael bude v Pásme Gazy pokračovať v operáciách
Prisľúbil, že armáda bude „pokračovať v prenasledovaní osôb zodpovedných“ za útok palestínskeho militantného hnutia Hamas zo 7. októbra, ktorý rozpútal vojnu v Pásme Gazy.
Autor TASR
Tel Aviv 6. augusta (TASR) - Náčelník generálneho štábu izraelskej armády generálporučík Ejal Zamir v stredu uviedol, že izraelské sily budú v Pásme Gazy aj naďalej pôsobiť „proaktívne“. Zároveň prisľúbil, že armáda bude „pokračovať v prenasledovaní osôb zodpovedných“ za útok palestínskeho militantného hnutia Hamas zo 7. októbra, ktorý rozpútal vojnu v Pásme Gazy, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„V Pásme Gazy sme zasiahli Hamas, výrazne sme ho oslabili a zásadne sme zmenili bezpečnostnú realitu,“ uviedol Zamir počas návštevy vojakov v Gaze, ako sa píše vo vyhlásení armády. „IDF (Izraelské obranné sily) budú pokračovať v proaktívnej činnosti a v súlade so zásadou, ktorú sme si stanovili – odstraňovať hrozby a v každej situácii chrániť komunity a ich obyvateľov a zaisťovať ich bezpečnosť,“ dodal Zamir.
AFP pripomenula, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok vyhlásil, že Izrael nesúhlasil s plánom pre Pásmo Gazy podporovaným Spojenými štátmi. Izrael s týmto plánom nesúhlasil napriek zárukám, že jeho jednotky sa z tohto územia stiahnu až po odzbrojení Hamasu.
Netanjahu vo videu na sociálnych sieťach povedal, že tím amerického prezidenta Donalda Trumpa „verí, že môže dosiahnuť odzbrojenie Hamasu a demilitarizáciu Gazy. Overujeme to. Poslali nám návrh – nesúhlasili sme s ním, nie je to náš návrh. Poslali sme naše komentáre,“ uviedol.
Izraelský premiér sa v pondelok stretol s Radou mieru a dostal záruky, že izraelská armáda sa bude musieť stiahnuť z Pásma Gazy až po tom, čo Hamas zloží zbrane.
AFP konštatuje, že Netanjahu je vystavený rastúcemu tlaku svojich krajne pravicových koaličných partnerov, ktorí chcú, aby túto dohodu odmietol.
Izrael kontroluje viac než 60 percent územia Pásma Gazy. Na základe mierového plánu pre Gazu má Hamas zložiť zbrane a izraelská armáda sa má stiahnuť na takzvanú žltú líniu na tomto palestínskom území. Spravodajský portál The Times of Israel pripomína, že jednotky židovského štátu sa na túto líniu stiahli v rámci dohody o prímerí a výmene rukojemníkov z októbra 2025, no odvety rozšírili svoju kontrolu v Pásme Gazy.
„V Pásme Gazy sme zasiahli Hamas, výrazne sme ho oslabili a zásadne sme zmenili bezpečnostnú realitu,“ uviedol Zamir počas návštevy vojakov v Gaze, ako sa píše vo vyhlásení armády. „IDF (Izraelské obranné sily) budú pokračovať v proaktívnej činnosti a v súlade so zásadou, ktorú sme si stanovili – odstraňovať hrozby a v každej situácii chrániť komunity a ich obyvateľov a zaisťovať ich bezpečnosť,“ dodal Zamir.
AFP pripomenula, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok vyhlásil, že Izrael nesúhlasil s plánom pre Pásmo Gazy podporovaným Spojenými štátmi. Izrael s týmto plánom nesúhlasil napriek zárukám, že jeho jednotky sa z tohto územia stiahnu až po odzbrojení Hamasu.
Netanjahu vo videu na sociálnych sieťach povedal, že tím amerického prezidenta Donalda Trumpa „verí, že môže dosiahnuť odzbrojenie Hamasu a demilitarizáciu Gazy. Overujeme to. Poslali nám návrh – nesúhlasili sme s ním, nie je to náš návrh. Poslali sme naše komentáre,“ uviedol.
Izraelský premiér sa v pondelok stretol s Radou mieru a dostal záruky, že izraelská armáda sa bude musieť stiahnuť z Pásma Gazy až po tom, čo Hamas zloží zbrane.
AFP konštatuje, že Netanjahu je vystavený rastúcemu tlaku svojich krajne pravicových koaličných partnerov, ktorí chcú, aby túto dohodu odmietol.
Izrael kontroluje viac než 60 percent územia Pásma Gazy. Na základe mierového plánu pre Gazu má Hamas zložiť zbrane a izraelská armáda sa má stiahnuť na takzvanú žltú líniu na tomto palestínskom území. Spravodajský portál The Times of Israel pripomína, že jednotky židovského štátu sa na túto líniu stiahli v rámci dohody o prímerí a výmene rukojemníkov z októbra 2025, no odvety rozšírili svoju kontrolu v Pásme Gazy.