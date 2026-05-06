Zamir: Izraelská armáda je pripravená na novú ofenzívu proti Iránu
Arabské médiá v stredu priniesli správu, že izraelskí a libanonskí diplomati sa opäť stretnú vo Washingtone budúci týždeň.
Jeruzalem 6. mája (TASR) - Veliteľ izraelských ozbrojených síl generálporučík Ejal Zamir v stredu navštívil izraelské jednotky okupujúce južný Libanon. V príhovore sa zaviazal zlikvidovať libanonské militantné hnutie Hizballáh a armáda je podľa jeho slov pripravená spustiť novú ofenzívu proti Iránu. TASR o tom píše podľa agentúry AFP a portálu Times of Israel.
Armáda je podľa Zamira „v stave najvyššej pohotovosti, aby mohla opäť uskutočniť rozsiahlu operáciu, ktorá umožní upevniť doterajšie úspechy a ešte viac oslabiť iránsky režim“.
Zamir uviedol, že „armáda využije každú príležitosť na to, aby ďalej pokračovala v likvidácii Hizballáhu“. Vojakom rozmiestneným pri libanonskom meste Chijám odkázal, že majú k dispozícii všetky spôsobilosti izraelských ozbrojených síl a pri použití sily na tento účel nie sú nijak obmedzovaní. Od začiatku vojny proti Hizballáhu začiatkom marca podľa neho izraelská armáda zneškodnila viac ako 2000 militantov.
Hizballáh aj Izrael opakovane informujú o vzájomných útokoch napriek prímeriu, ktoré vstúpilo do platnosti 16. apríla. Pôvodne malo vypršať ešte minulý mesiac, medzičasom však bolo predĺžené do polovice mája.
Arabské médiá v stredu priniesli správu, že izraelskí a libanonskí diplomati sa opäť stretnú vo Washingtone budúci týždeň. Hizballáh vládu v Bejrúte za priame rokovania s Izraelom ostro kritizuje.
