Zamir nalieha, aby Netanjahu prijal dohodu o rukojemníkoch
Autor TASR
Tel Aviv 25. augusta (TASR) - Náčelník generálneho štábu izraelskej armády generálporučík Ejal Zamir vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby prijal návrh dohody o prímerí, ktorý má viesť k prepusteniu zvyšných rukojemníkov držaných v palestínskom Pásme Gazy, uviedli v pondelok izraelské médiá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Na stole je dohoda. Je to vylepšená Witkoffova dohoda, musíme ju prijať,“ citoval Zamira izraelský televízny kanál Aruc 13. Hovoril o návrhu, ktorý predtým vyjednal osobitný vyslanec USA pre Blízky východ Steve Witkoff. Pôvodný návrh počítal so 60-dňovým prímerím, počas ktorého by bolo prepustených desať izraelských rukojemníkov výmenou za väznených Palestínčanov.
„Armáda vytvorila podmienky pre dohodu o rukojemníkoch, teraz je to v rukách Netanjahua,“ pokračoval Zamir. Zopakoval svoje obavy, že plánované obsadenie mesta Gaza ohrozí životy zostávajúcich 20 rukojemníkov, ktorí sú podľa všetkého stále nažive. Niektorí z nich sú pravdepodobne zadržiavaní práve v tejto oblasti.
Náčelník generálneho štábu však údajne kritizoval rozhodnutie vlády obsadiť mesto, v ktorom žije približne milión ľudí.
Hamas minulý týždeň oznámil, že s novým návrhom o prímerí súhlasí.
