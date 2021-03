Zaočkovaná 104-ročná Rumunka: Vakcína je jediným riešením

Bukurešť 28. marca (TASR) - Rumunka vo veku 104 rokov dostala v nedeľu druhú dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a stala sa najstaršou osobou v rumunskom hlavnom meste Bukurešť, ktorá je úplne zaočkovaná. Informácie priniesla tlačová agentúra AP.



Zoea Baltagová, narodená v roku 1916, prišla na očkovanie do bukureštského Detského paláca v sprievode členov rodiny. Žena sa potešila druhej dávke vakcíny od spoločností Pfizer/BioNTech a vyhlásila, že je to jediný spôsob boja proti covidu.



"Vakcína je jediný spôsob, ako sa zbaviť tohto vírusu," povedala Baltagová.



Pandémia donútila túto 104-ročnú Rumunku - ktorej vnučka je lekárka a práve ona ju presvedčila, aby sa dala zaočkovať - tráviť celý rok bez kontaktu s blízkymi príbuznými. Dodržiavala sociálny odstup.



"Veľmi mi chýba môj pravnuk, chcem ho vidieť vyrastať. Nemohla som byť so svojimi vnúčatami, pretože som sa od nich až doteraz izolovala, aby som neriskovala nakazenie vírusom. Každý v rodine je teraz zaočkovaný a už môžeme tráviť sviatky spolu," dodala. Baltagová, ktorá sa narodila dva roky pred pandémiou španielskej chrípky, pôsobí ako pani s bystrým, jasným myslením. Po prvej dávke vakcíny od Pfizeru proti koronavírusu nehlásila žiadne vedľajšie účinky. Po druhej dávke čakala odporúčaných 15 minút pre prípad, že by pocítila nejaké nepriaznivé účinky.