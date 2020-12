Zaočkovať proti koronavírusu sa nechá aj kráľovná Alžbeta II.

Londýn 6. decembra (TASR) - Britská kráľovná Alžbeta II. sa nechá v najbližších týždňoch zaočkovať vakcínou proti koronavírusu od spoločností Pfizer a BioNTech po tom, ako jej použitie schválil britský regulačný úrad. S odvolaním sa na víkendové správy britských médií o tom v nedeľu informovala agentúra AFP.



Alžbeta II. (94) a jej manžel princ Philip (99) by mali dostať vakcínu v prvej fáze očkovania vzhľadom na svoj vek, keďže ju budú najskôr podávať rizikovým skupinám obyvateľstva vrátane seniorov či zdravotníckeho personálu.



Kráľovná tak nebude zvýhodnená, uviedli noviny Mail on Sunday. Podľa správy panovnícky pár svoje zaočkovanie oznámi verejnosti, aby podporil očkovaciu kampaň v súvislosti s obavami z dezinformácií šíriacich sa po internete.



Buckinghamský palác sa k záležitosti zatiaľ nevyjadril.



Noviny Daily Mirror informovali aj o rade známych osobností v Spojenom kráľovstve, ktoré sa verejne zaviazali, že sa nechajú zaočkovať, aby posilnili dôveru ľudí vo vakcínu. Patria k nim Michael Palin z komediálnej skupiny Monty Python či hudobník Bob Geldof.



Britský Úrad pre reguláciu liekov (MHRA) v utorok 2. decembra oznámil, že vakcína od spoločností BioNTech a Pfizer je bezpečná na všeobecné použitie. Spojené kráľovstvo si objednalo 40 miliónov dávok tejto vakcíny a prvých 800.000 by malo dostať k dispozícii pre začiatok očkovania v utorok budúceho týždňa.



Británia súčasne podľa médií zintenzívnila prípravu plánov na to, aby očkovaciu kampaň nenarušilo ukončenie prechodného obdobia po brexite a súvisiace komplikácie. Prechodné obdobie trvá do 31. decembra a nie je isté, či sa Londýnu poradí dosiahnuť dohodu o budúcich obchodných vzťahoch s EÚ po tomto termíne.



Zmienenú vakcínu budú podľa AFP vyrábať v závode spoločnosti Pfizer v meste Puurs v Belgicku, pričom musí byť prepravovaná v chladiarenských kontajneroch.



Noviny Observer v sobotu večer uviedli, že britská vláda má núdzový plán prepravy miliónov dávok vakcíny do krajiny vojenskými lietadlami, ak dôjde k narušeniu prevádzky britských prístavov.



Riaditeľka regulačného úradu MHRA June Raineová v televízii BBC po otázke o hrozbe narušenia očkovania v dôsledku brexitu bez dohody ubezpečila, že britská strana je pripravená. "Sme plne pripravení na každý možný výsledok" rokovaní, citovala ju agentúra Reuters.