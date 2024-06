Západ i OSN vyjadrili znepokojenie z násilia v Keni

Nairobi 25. júna (TASR) - Viac ako desiatka západných krajín v utorok vyjadrila znepokojenie z násilia v Keni, ku ktorému dochádza počas prebiehajúcich protestov proti zavedeniu nových daní. Bývalý premiér Raila Odinga medzičasom požiadal o zásah medzinárodného spoločenstva. Minister obrany Aden Duale zase informoval o povolaní armády na riešenie situácie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Pod spoločné vyhlásenie vyzývajúce na koniec násilia sa podpísali veľvyslanectvá a diplomatické misie reprezentujúce celkovo 13 krajín vrátane Spojených štátov, Kanady, Nemecka a Británie. Šok vyjadrili predovšetkým v súvislosti s dianím pred kenským parlamentom. Zároveň vyzvali na zdržanlivosť.



Hlboké znepokojenie z diania v Keni vyjadril aj generálny tajomník OSN António Guterres, ktorý zároveň apeloval na dodržiavanie práva ľudí na pokojné demonštrácie.



Na demonštrantov snažiacich sa vtrhnúť do budovy kenského parlamentu v Nairobi začala polícia strieľať, údajne aj ostrými nábojmi. Predtým sa davy snažila neúspešne rozohnať použitím vodných diel a slzotvorného plynu. Zákonodarcov evakuovali cez pozemné tunely. Súkromná televízia Citizen TV informovala, že demonštrantom sa podarilo vstúpiť do rokovacej sály senátu.



Časť budovy kenského parlamentu sa po vpáde tisícov demonštrantov ocitla v plameňoch. Tí požadovali, aby poslanci nepodporili kontroverzný návrh zákona, ktorým sa zavádzajú nové dane. V krajine už roky pretrváva frustrácia z vysokých životných nákladov. Požiar vypukol aj v kancelárii guvernéra v nairobskej radnici, ktorá sa nachádza niekoľko stoviek metrov od parlamentu, uviedla Citizen TV.



Podľa záchranárov zahynulo najmenej desať ľudí a zranenia utrpelo ďalších vyše 50. Spravodajca Reuters napočítal pred parlamentom najmenej päť mŕtvych tiel. Dve mimovládne organizácie - Kenská lekárska asociácia a Amnesty Keňa - taktiež hovorili o piatich obetiach streľby, počet zranených však stanovili na 31.



Na protestoch sa zúčastnila aj Auma Obamová, nevlastná sestra niekdajšieho prezidenta USA Baracka Obamu. Podľa Reuters bola medzi demonštrantmi v čase, keď polícia proti nim použila slzotvorný plyn.



Počas policajného zásahu zaznamenali internetové služby v celej Keni rozsiahle výpadky, uviedla spoločnosť Netblock monitorujúca stav celosvetovej siete.



K zrážkam okrem metropoly Nairobi došlo aj v ďalších mestách. Ľudia vyzývali prezidenta Williama Ruta, aby odstúpil, a vyjadrovali nespokojnosť so zvyšovaním daňového zaťaženia.



Po správach o streľbe ostrou muníciou hlavná opozičná strana Amizia vydala vyhlásenie, v ktorom obvinila vládu, že proti vlastným občanom "použila hrubú silu".