Západ je sklamaný z rozhodnutia Kosova neumožniť Srbom voliť

Washington/Priština 23. marca (TASR) – Vlády Spojených štátov, Francúzska, Talianska, Nemecka a Británie v spoločnom vyhlásení zverejnenom v stredu vyjadrili sklamanie z rozhodnutia Kosova neumožniť Srbom žijúcim na jeho území voliť v aprílových voľbách v susednom Srbsku. TASR prevzala správu od agentúry Reuters.



Priština podľa nich odmietla ich "konštruktívny návrh", ktorý umožňoval oprávneným voličom s kosovským občianstvom zúčastniť sa 3. apríla na voľbách v Srbsku. "Takýto postoj kosovskej vlády nie je v súlade s našimi hodnotami a princípmi," napísali v stanovisku s tým, že toto rozhodnutie negatívne ovplyvní eurointegračné ašpirácie Kosova.



Kosovo v januári zakázalo etnickým Srbom hlasovať na svojom území v srbskom referende o zmenách ústavy. O umožnenie hlasovania vtedy žiadali Washington, Paríž, Rím, Berlín a Londýn, ktoré v roku 2008 podporili vyhlásenie nezávislosti Kosova.



Spojené štáty, Francúzsko, Taliansko, Nemecko a Británia vo vyhlásení ďalej uviedli, že Srbsko prejavilo ochotu nájsť riešenie a očakávajú, že aj Kosovo bude spolupracovať na znížení napätia a normalizácii vzťahov so svojím susedom. Takýto krok by zlepšil perspektívy Kosova na členstvo v EÚ, dodali.



Kosovská prezidentka Vjosa Osmaniová nedávno listom požiadala amerického prezidenta Joea Bidena, aby pomohol jej krajine so vstupom do Severoatlantickej aliancie. Uviedla, že vstup do NATO je pre ňu hlavnou prioritou v oblasti národnej bezpečnosti.