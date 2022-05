Západ Moskvu sankciami nezastaví, myslí si ruský ekonóm Inozemcev

Viedeň/Moskva 26. mája (TASR) - Západné krajiny neodradia Rusko od vojny proti Ukrajine ekonomickými sankciami. Jediný spôsob, ako ukončiť vojnu, je vojenská porážka Ruska. Na pôde Viedenského inštitútu pre medzinárodné hospodárske porovnania (WIIW) to vo štvrtok vyhlásil ruský ekonóm a sociológ Vladislav Inozemcev. TASR správu prevzala od agentúry APA.



"Rusko môže ľahko prehrať vojnu na bojisku," povedal riaditeľ moskovského Centra pre výskum postindustriálnej spoločnosti. Ruská armáda je podľa Inozemceva "slabá" a nálada medzi vojakmi je "zlá".



Inozemcev tvrdí, že vojna na Ukrajine a s ňou spojené západné sankcie Rusku finančne neubližujú. Ruskú menu podľa neho ťahajú exportne orientované firmy, ktoré sú povinné vymieňať zahraničné meny za ruble. Vďaka tomu je podľa ekonóma ruská ekonomika "dobre prispôsobená vzniknutej situácii". Ruská centrálna banka podľa neho "veľmi šikovne zareagovala" na západné sankcie, ktoré síce boli pre Moskvu "prekvapivo tvrdé", avšak napokon sa Kremľu podarilo počiatočnú nervozitu upokojiť.



Napriek tomu Inozemcev odhaduje, že ruská ekonomika tento rok klesne o 12 až 15 percent. Podľa neho až 80 percent tohto poklesu bude dôsledkom odchodu západných spoločností z Ruska. Ako príklad uviedol ruský automobilový priemysel, ktorý je závislý od dodávok súčiastok zo Západu. Tento výpadok by však podľa neho Rusko mohlo kompenzovať "neoficiálnym dovozom", napríklad cez Turecko. Napriek tomu však budú podľa Inozemceva problémy spôsobené chýbajúcimi komponentmi v mnohých odvetviach ruského priemyslu "obrovské".



Inozemcev ďalej predpokladá, že najneskôr do konca roka bude v rámci Európskej únie uvalené embargo na ruskú ropu. V otázke zavedenia embarga na ruský plyn je však ekonóm skeptický, pretože zastavenie dodávok tejto suroviny by podľa neho "uvrhlo Európu do recesie". Rusko však podľa Inozemceva do veľkej miery pocíti dlhodobé dôsledky západných sankcií. "Ruská ekonomika už nikdy nebude ako predtým," povedal Inozemcev s tým, že z ekonomického hľadiska predpovedá "svet bez Ruska".



Vladislav Inozemcev bol ešte pred začiatkom invázie na Ukrajinu ostrým kritikom pomerov v Rusku. Už v roku 2018 varoval, že nová studená vojna medzi Ruskom a Západom bude založená na úplnej absencii racionality zo strany Kremľa. Putin sa podľa neho stal diktátorom, ktorý sa už ani nesnaží predstierať fungovanie demokracie. Inozemcev tvrdí, že Rusko rozpútaním vojny na Ukrajine "spáchalo politickú aj ekonomickú samovraždu". Okrem iného vyhlásil, že ruský prezident Vladimir Putin v Rusku "bezchybne vybudoval štyri piliere toho, čo sa nazýva fašizmus".