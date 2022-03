Západ podľa Johnsona urobil v prípade Krymu veľkú chybu

Britský premiér Boris Johnson a účastníci tlieskajú po videopríhovore ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského počas stretnutia lídrov desiatich severských, západoeurópskych a pobaltských štátov, ktorí sa zišli v utorok na summite v Londýne 15. marca 2022. Foto: TASR/AP

Londýn 15. marca (TASR) - Britský premiér Boris Johnson povedal, že Západ sa dopustila ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi umožnilpo ruskej anexii Krymu v roku 2014. TASR o tom informuje na základe správy stanice BBC.Johnson sa tak vyjadril v pondelok v článku pre britský denník The Daily Telegraph. Premiér takisto uviedol, že na ukončeniezo strany Kremľa je nevyhnutné, aby Západ prestal byť závislý od ruskej ropy a plynu.Jediný spôsob, ako zastaviť Putinovo, je ukončenie závislosti Západu od ruských fosílnych palív – čo však podľa Johnsona budeproces.Britský premiér sa chystá vycestovať do Saudskej Arábie a krajín v oblasti Perzského zálivu, kde má viesť rozhovory o zvýšení produkcie ropy a zemného plynu s cieľom kompenzovať úbytok dodávok z Ruska, píše BBC. Británia má do konca tohto roka postupne prestať dovážať ropu z Ruska.Británia prijala voči Rusku v súvislosti s jeho inváziou na Ukrajinu sankcie, ktoré zahŕňajú aj zákaz dovozu ruského tovaru do Spojeného kráľovstva, pripomína BBC. Spojené kráľovstvo zaviedlo sankčné opatrenia aj voči viacerým ruským politikom či oligarchom.Na základe nového zákona, ktorého prijatie urýchlila ruská invázia na Ukrajinu, bude môcť britská vláda zasiahnuť proti ľudom, ktorý nevedia preukázať pôvod svojich príjmov.Rusko polostrov Krym anektovalo v marci 2014 po tom, ako ukrajinský parlament po niekoľko mesiacov trvajúcich protestoch zosadil proruského prezidenta Viktora Janukovyča, píše BBC.Separatisti v regióne Donbas vyhlásili v apríli 2014 samozvanú Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, obe so silnými väzbami na Rusko. Následne sa začal konflikt, ktorý si odvtedy vyžiadal viac ako 14.000 obetí.