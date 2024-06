Holandsko oznámilo, že západ pošle Ukrajine delostrelecké náboje

Amsterdam 13. júna (TASR) - Západní spojenci pošlú Ukrajine 152-milimetrové delostrelecké granáty za približne 350 miliónov eur. Oznámilo to holandské ministerstvo obrany po štvrtkových rokovaniach ministrov obrany NATO, ktorí do piatka zasadajú v Bruseli. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Muníciu zaobstarajú prostredníctvom Medzinárodného fondu pre Ukrajinu (IFU), ktorý využíva finančné príspevky viacerých krajín vrátane Holandska. "Ukrajina dosiaľ dostávala najmä 155-milimetrové náboje do húfnic darovaných Západom. Táto krajina však disponuje aj delostrelectvom s kalibrom 152 milimetrov. Vďaka novej zásielke tak bude môcť lepšie využiť aj tieto zbrane," priblížilo holandské ministerstvo.



Finančný mechanizmus IFU využíva príspevky medzinárodných partnerov na obstaranie vojenskej pomoci pre Ukrajinu. Fond prevádzkuje dovedna deväť krajín, a to Británia, Holandsko, Island, Nórsko, Švédsko, Litva, Austrália a Nový Zéland.