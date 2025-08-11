Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 11. august 2025Meniny má Zuzana
< sekcia Zahraničie

Západ Turecka zasiahlo po zemetrasení viac než 200 dotrasov

.
Pohľad na trosky zrútenej budovy po zemetrasení v meste Sindirgi, na severozápade Turecka 11. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Minister vnútra tiež uviedol, že v dôsledku zemetrasenia sa zrútilo 16 budov.

Autor TASR
Ankara 11. augusta (TASR) - Viac než 200 dotrasov v pondelok zasiahlo západ Turecka po nedeľňajšom zemetrasení s magnitúdou 6,1, ktoré si vyžiadalo jednu obeť. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Turecký úrad krízového riadenia AFAD uviedol, že zaznamenal 237 dotrasov, z ktorých desať malo magnitúdu najmenej 4.

Západ Turecka v nedeľu večer zasiahlo zemetrasenie, ktorého otrasy bolo cítiť vo viacerých mestách na západe krajiny vrátane Istanbulu a Izmiru. Turecké médiá informovali, že pre strach z ďalších otrasov mnoho obyvateľov strávilo noc vonku alebo vo svojich autách.

Zemetrasenie si vyžiadalo aj jednu obeť, ktorou je podľa tureckého ministra vnútra Aliho Yerlikayu 81-ročný muž. Zomrel krátko po tom, čo ho spolu s ďalšími troma osobami vyslobodili z trosiek zrúteného domu v meste Sindirgi, kde sa nachádzalo epicentrum zemetrasenia.

Minister vnútra tiež uviedol, že v dôsledku zemetrasenia sa zrútilo 16 budov.

Záchranné akcie boli podľa DPA ukončené a v nemocnici sa naďalej nachádzajú štyria ľudia.

Turecko sa nachádza na viacerých zlomových líniách, preto sú tam otrasy zeme pomerne časté. Pri zemetrasení s magnitúdou 7,8 zahynulo vo februári 2023 na juhu krajiny viac ako 53.000 ľudí a zničené alebo poškodené boli státisíce budov v 11 provinciách. Začiatkom júla si v tom istom regióne otrasy s magnitúdou 5,8 vyžiadali jednu obeť a 69 zranených. DPA konštatuje, že obzvlášť zraniteľný je Istanbul, ktorý v apríli zasiahlo zemetrasenie 6,2.
.

Neprehliadnite

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške

GLOSUJEME: Západniar na divokom východe