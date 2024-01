Západ v OSN kritizoval Čínu za potláčanie práv ľudí

Ženeva 23. januára (TAS) - Čína v utorok na pôde Organizácie Spojených národov (OSN) čelila ostrej kritike západných krajín v súvislosti so stavom ľudských práv. Rusko a Irán naopak Čínu chválili, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Diplomati zo západných krajín počas svojich prejavov v OSN upozornili na potláčanie občianskych slobôd v Číne. Spomenuli napríklad čínsky zákon o národnej bezpečnosti, ktorý vláda zaviedla v Hongkongu v roku 2020 s cieľom potlačiť nesúhlas po prodemokratických protestoch. Iní upozornili na údajné snahy Číny o vymazanie kultúrnej a náboženskej identity obyvateľov Tibetu a na podozrenie, že Peking väzní v severozápadnej čínskej oblasti Sin-ťiang viac než milión Ujgurov a ďalších príslušníkov moslimských menšín.



Dánsky veľvyslanec Ib Peterson vyzval Peking, aby "prepustil spisovateľov, blogerov, novinárov, obhajcov ľudských práv a iných, ktorých svojvoľne zadržiava za uplatňovanie svojho práva na slobodu prejavu, a aby zaručil dodržiavanie tohto práva v celej krajine vrátane Hongkongu".



Švajčiarsky zástupca Michael Meier uviedol, že Čína by mala vyšetriť rozsah svojvoľného zadržiavania obyvateľov a upozornil, že v tejto súvislosti existujú podozrenia z páchania zločinov proti ľudskosti.



Veľvyslankyňa Spojených štátov Michele Taylorová zase uviedla, že Washington "odsudzuje pokračujúcu genocídu a zločiny proti ľudskosti v Sin-ťiangu".



Ruský zástupca Iľja Barmin naopak ocenil "pôsobivý pokrok Číny v sociálno-ekonomickom rozvoji a účinné dodržiavanie ľudských práv". Krajinu zároveň vyzval, aby rozšírila používanie "štandardnej čínštiny v písanej aj hovorenej forme v Sin-ťiangu".



Iránsky veľvyslanec Alí Bahrajní zase povedal, že Peking by mal "naďalej chrániť kultúrne práva etnických menšín".



Čínska delegácia počas svojho prejavu uviedla, že Čína robí veľké pokroky v rámci zlepšovania života svojich obyvateľov, odstraňovania chudoby a ochrany ľudských práv.



Na kritiku západných krajín jej členovia uviedli, že "takzvaný koncentračný tábor, genocída alebo zločiny proti ľudskosti sú výmysly" a kritici by mali "prestať zasahovať do vnútorných záležitostí Číny".



Pravidelným kontrolám o stave ľudských práv sa musí podrobiť všetkých 193 členských štátov OSN v období každých štyroch až piatich rokov, pripomína AFP.