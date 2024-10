Západ vníma Sinwárovu smrť ako príležitosť pre Palestínčanov i Izrael

Washington/Paríž/Brusel 17. októbra (TASR) - Americký prezident Joe Biden vo štvrtok privítal smrť vodcu palestínskeho radikálneho hnutia Hamas Jahjá Sinwára. Vo svojej reakcii Biden hovoril o "dobrom dni pre Izrael, Spojené štáty a svet", ktorý ponúka "príležitosť na politické urovnanie" v Pásme Gazy.



"Teraz je možné predstaviť si v Gaze deň potom - bez Hamasu pri moci, ako aj politické urovnanie ponúkajúce lepšiu budúcnosť pre Izraelčanov aj Palestínčanov," uviedol Biden vo svojom vyhlásení citovanom spravodajským webom The Times od Israel (TOI), píše TASR.



Podľa Bidena bol Sinwár neprekonateľnou prekážkou na dosiahnutie všetkých týchto cieľov. "Táto prekážka už neexistuje," konštatoval.



Biden dodal, že izraelská armáda za pomoci amerických tajných služieb vodcov Hamasu neúnavne prenasledovala, vyháňala ich z ich úkrytov a nútila k úteku. Dodal, že šlo o ojedinelú vojenskú operáciu - aj vzhľadom na to, že Hamas operoval cez stovky kilometrov tunelov a kryl sa civilistami.



"Dnešný deň opäť dokazuje, že žiadni teroristi nikde na svete nemôžu uniknúť spravodlivosti, bez ohľadu na to, ako dlho to bude trvať," zdôraznil Biden.



Demokratická kandidátka v amerických prezidentských voľbách a súčasná viceprezidentka Kamala Harrisová vo svojom vyhlásení uviedla, že Sinwárova smrť ponúka možnosť ukončiť vojnu tak, aby bol Izrael v bezpečí, rukojemníci prepustení, utrpenie v Pásme Gazy sa skončilo a palestínsky ľud mohol uplatniť svoje práva na dôstojnosť, bezpečnosť, slobodu a sebaurčenie.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo svojom statuse na sieti X označil Sinwára za "hlavnú osobu zodpovednú za teroristické útoky a barbarské činy zo 7. októbra" 2023.



Spomenul, že medzi rukojemníkmi a obeťami vpádu palestínskych militantov na juh Izraela boli aj francúzski občania, a zdôraznil, že Francúzsko požaduje prepustenie všetkých rukojemníkov, ktorí sú stále zadržiavaní Hamasom.



Aj Nemecko, ústami svojej ministerky zahraničných vecí Annaleny Baerbockovej, vyzvalo hnutie Hamas, aby okamžite prepustilo všetkých rukojemníkov a zložilo zbrane.



"Sinwár bol krutý vrah a terorista, ktorý chcel zničiť Izrael a jeho ľud. Ako podnecovateľ teroru zo 7. októbra spôsobil smrť tisícov ľudí a nesmierne utrpenie pre celý región," píše sa vo vyhlásení Baerbockovej. Dodáva sa v ňom, že "utrpenie obyvateľov Gazy sa musí konečne skončiť".



Predseda americkej Snemovne reprezentantov Mike Johnson vo štvrtok privítal Sinwárovu smrť ako "zdroj nádeje" pre všetkých, ktorí sa snažia žiť v slobode, a "úľavu pre Izraelčanov, ktorých sa snažil utláčať".



Generálny tajomník NATO Mark Rutte ešte pred oficiálnym potvrdení smrti vodcu Hamasu pred novinármi v Bruseli vyhlásil, že ak Sinwár zomrel, jemu osobne "nebude chýbať".



Sinwár je označovaný za hlavného strojcu útoku Hamasu zo 7. októbra 2023 na juh Izraela, v dôsledku ktorého Izrael spustil ofenzívu v Pásme Gazy. Vodcom hnutia je od likvidácie jeho dlhoročného lídra Ismáíla Haníju, ktorý prišiel o život koncom júla pri atentáte v Teheráne. Tento útok je pripisovaný Izraelu.