Západ vo štvrtok zverejní nové sankcie voči Rusku

Washington 22. marca (TASR) - Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan v utorok oznámil, že Západ vo štvrtok zverejní "nové sankcie proti Rusku", ktoré a posilnia tie doterajšie. Informovala o tom agentúra AFP.



Podľa Sullivana budú nové sankcie oznámené vo štvrtok, keď sa prezident USA Joe Biden stretne v Bruseli s európskymi spojencami.



Za dôležitú súčasť tohto balíka Sullivan označil aj dosiahnutie zhody v tom, že je potrebné predísť a zabrániť akémukoľvek pokusu ktorejkoľvek krajiny pomôcť Rusku v podstate podkopať, oslabiť alebo obísť sankcie. Podľa Sullivana je to dôležitou časťou ďalšej fázy režimu sankcií voči Rusku.



Biden v stredu odcestuje do Európy, aby sa potom vo štvrtok Bruseli zúčastnil na mimoriadnom summite NATO, kde sa stretne s lídrami ostatných 29 členských štátov NATO, následne vystúpi na zasadnutí Európskej rady s prejavom k 27 lídrom Európskej únie, informovala americká spravodajská televízia CNN.



Podľa CNN sa očakáva, že Biden bude vo vyhláseniach v Európe vyzývať na spoločné kroky na zvýšenie európskej energetickej bezpečnosti a zníženie závislosti Európy od ruského plynu, a bude sa venovať silám NATO na východnom krídle aliancie.



Sullivan uviedol, že Biden sa prihlási k ďalším záväzkom v oblasti ľudských práv, aby "reagoval na rastúci prílev utečencov" z vojnou zachvátenej Ukrajiny.



Z Bruselu sa Biden v piatok presunie do Poľska, kde ho čaká aj bilaterálne stretnutie s poľským prezidentom Andrzejom Dudom. Sullivan podľa CNN neuviedol, či sa Biden počas návštevy Poľska osobne stretne aj s utečencami z Ukrajiny.



Sullivan tiež informoval, že od nedávneho telefonátu Joea Bidena s jeho čínskym kolegom Si Ťin-pchingom Spojené štáty nezaznamenali, že by Čína dodala Rusku nejaké vojenské vybavenie. Uviedol, že Washington "naďalej monitoruje" takéto potenciálne akcie Pekingu.