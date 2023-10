Západ znepokojili správy o ďalšom útoku iránskej mravnostnej polície

Paríž 5. októbra (TASR) - Západné vlády a ľudskoprávne organizácie v stredu vyjadrili znepokojenie v súvislosti s údajným zásahom iránskej mravnostnej polície voči 16-ročnému dievčaťu, ktoré následkom toho upadlo do kómy. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Ľudskoprávna organizácia Hengaw so sídlom v Nórsku informovala, že tínedžerka Armita Garawandová utrpela ťažké zranenia pri "fyzickom útoku" vo vagóne metra v Teheráne. K útoku na ňu došlo pre údajné porušenie prísnych pravidiel obliekania platných v islamskej republike.



Iránske orgány tvrdia, že tínedžerka "omdlela" v dôsledku nízkeho krvného tlaku, a popreli akúkoľvek účasť bezpečnostných zložiek na incidente.



Aktivisti dodali, že dievča leží v kóme v teheránskej vojenskej nemocnici za prísnych bezpečnostných opatrení.



Mimovládna organizácia Iran Human Rights so sídlom v Nórsku vyzvala na medzinárodné vyšetrenie incidentu v teheránskom metre. Odohral sa len niečo vyše roka po smrti mladej iránskej Kurdky Mahsy Amíníovej, ktorú zatkli za údajné porušenie prísnych pravidiel obliekania žien.



Náhla smrť Amíníovej vyvolala v Iráne niekoľkomesačné nepokoje, ktoré si v dôsledku brutálnych zásahov bezpečnostných zložiek vyžiadali stovky mŕtvych a tisíce zatknutých.



Aj prípad Garawandovej vyvolal intenzívnu diskusiu na sociálnych sieťach a reagovali naň aj na Západe.



Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková na sociálnej sieti napísala, že "mladá žena v Iráne opäť bojuje o svoj život. Len preto, že v metre ukázala svoje vlasy. Je to neprípustné".



Osobitný vyslanec USA pre Irán Abram Paley napísal, že Washington je "šokovaný a znepokojený správami, že iránska takzvaná mravnostná polícia napadla" tínedžerku.