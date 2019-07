Nová vlna REKORDNÝCH HORÚČAV: Západná Európa sa potila a piekla

Prehriati turisti v Paríži a Berlíne sa vrhali do fontán a okrasných jazier, aby sa ochladili.

Paríž 23. júla (TASR) - Cyklisti na pretekoch Tour de France (TdF) súťažili v utorok v spaľujúcich horúčavách a francúzska atómová elektráreň sa pripravila na odstavenie. Západná Európa sa piekla v novej vlne horúčav, ktoré prekonávajú dlhodobé rekordy.



Prehriati turisti v Paríži a Berlíne sa vrhali do fontán a okrasných jazier, aby sa ochladili. Opatrovatelia v zoologických záhradách v Holandsku podávali smädným zvieratám potravu zamrznutú v ľade, informovala tlačová agentúra AFP.



Juhozápadné francúzske mesto Bordeaux zažilo najvyššiu teplotu od začiatku zaznamenávania, a to 41,2 stupňa Celzia. Prekonala tak predchádzajúci rekord 40,7 stupňa Celzia zaznamenaný v auguste 2003, oznámila meteorologická služba Météo-France.



Meteorológovia predpovedali nové vysoké teploty v celom rade krajín vrátane Belgicka, Luxemburska, Nemecka a Holandska, kde sa má ortuť teplomerov vo štvrtok 25. júla prvýkrát vyšplhať na 40 stupňov Celzia.



V ten istý deň má celkový teplotný rekord zaznamenať aj francúzske hlavné mesto Paríž, ktorého súčasný rekord 40,4 stupňa Celzia trvá už 70 rokov.



Služba Météo-France v súčasnosti vyhlásila oranžovú výstrahu pred počasím v rekordných 81 z 96 kontinentálnych francúzskych departmánov - táto výstraha znamená, že obyvatelia by si mali dávať mimoriadny pozor. Ide o druhý najvyšší z troch stupňov varovania pred nebezpečnými prejavmi počasia.



Keďže Tour de France dospela do svojho posledného týždňa na juhovýchode krajiny, po ruke boli vaničky s ľadom na nohy a dodatočné stanovištia s poskytovaním vody, aby sa všetci vyhli dehydratácii.



Francúzska energetická spoločnosť EDF oznámila, že tento týždeň dočasne odstaví dva reaktory svojej atómovej elektrárne v obci Golfech v južnom departmáne Tarn-et-Garonne, aby obmedzila prehrievanie vody používanej na ochladzovanie reaktorov.



Reaktor 2 odpoja v utorok večer a reaktor číslo 1 v stredu; oba zostanú mimo prevádzky do 30. júla.



Francúzsko sa chystá na prudký nárast spotreby elektriny tento týždeň, ale príslušná štátna komisia v pondelok oznámila, že dodávky elektriny budú dostatočné.



Vláda zakázala z "ekonomických dôvodov" prevoz zvierat od 13.00 h do 18.00 h v tých oblastiach, kde platí výstraha pred horúčavami.



Na rozdiel od spaľujúcich horúčav z konca júna, súčasná vlna horúceho vzduchu je najkrutejšia v častiach severnej Európy, kde ľudia vôbec nie sú zvyknutí na takéto teploty.



V Británii, kde teploty môžu vo štvrtok prekročiť dosiaľ neprekonaný rekord 38,5 stupňa Celzia, úrady varovali chorých na astmu pred "toxickou kombináciou" horúčav, vlhkého vzduchu a narastajúceho znečistenia ovzdušia.



Toto "môže byť extrémne nebezpečné pre 5,4 milióna ľudí v Británii s astmou, pretože počasie môže spustiť smrtiace záchvaty", uviedol líder britskej výskumnej charitatívnej organizácie Asthma UK Andy Whittamore.



V Holandsku, kde vo väčšine krajiny platil v utorok "oranžový kód", vláda aktivovala svoj "národný plán pre horúčavy". To znamená, že vydávala odporúčania pre nemocnice, domovy dôchodcov a dokonca pre obéznych ľudí.



Vo francúzskom Bordeaux mnoho charít obvinilo miestnu prefektúru, že keď v máji a júli z opustených budov vysťahovala migrantov, "poslala vyše 300 ľudí na ulicu".



Vlna horúčav spôsobila aj úbytok a nedostatok vody v desiatkach regiónov po celom Francúzsku, pričom sucho prehlbuje obavy farmárov pestujúcich rôzne druhy plodín od zemiakov po hrozno.



Vo východofrancúzskom pohorí Vogézy boli farmári nútení nechať svoje stáda dobytka pásť sa na pastvinách, ktoré sú v zime lyžiarskymi svahmi. Inak by svoje hospodárske zvieratá nenakŕmili.