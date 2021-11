Západné krajiny odsúdili Bielorusko za krízu s migrantmi

New York 12. novembra (TASR) - Delegácie krajín Západu po mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady (BR) OSN vo štvrtok v spoločnom vyhlásení odsúdili konanie Bieloruska ohľadom migračnej krízy na jeho hraniciach s Poľskom. Informovala o tom agentúra AFP.



Spojené štáty, Británia, Estónsko, Francúzsko, Írsko, Nórsko a Albánsko odsúdili "riadené zneužívanie ľudských bytostí, ktorých životy a blaho Bielorusko ohrozuje z politických dôvodov". Minsk tak podľa nich tak koná s "cieľom destabilizovať susedné krajiny a vonkajšiu hranicu EÚ a tiež preto, aby odvrátil pozornosť od stúpajúceho počtu prípadov porušovania ľudských práv vo vlastnej krajine".



"Táto taktika je neprijateľná a vyžaduje si dôraznú medzinárodnú reakciu a spoluprácu s cieľom primäť Bielorusko, aby za to prevzalo zodpovednosť," píše sa v dokumente. Konkrétne kroky, ako chcú Minsk potrestať, však neuviedli.



"Vyzývame bieloruských predstaviteľov, aby zastavili tieto neľudské akcie a neohrozovali ľudí na živote," uvádza sa ďalej vo vyhlásení. Aktuálna situácia na poľsko-bieloruských hraniciach "ukazuje, ako sa režim (prezidenta Alexandra) Lukašenka stal hrozbou pre regionálnu stabilitu."



V spoločnom vyhlásení krajiny nespomenuli Rusko, ktoré je spojencom Bieloruska. Moskva ešte pred zasadnutím BR OSN odmietla obvinenia, že v spolupráci s Minskom posiela migrantov cez východnú hranicu EÚ do Poľska.



Západné krajiny už mesiace obviňujú bieloruský režim, že ako odvetu za uvalené sankcie posiela migrantov cez poľské hranice do EÚ. Podľa Poľska Lukašenko takto nalákal zhruba 2000 migrantov, prevažne Kurdov z Blízkeho východu, aby prišli do Bieloruska s tým, že ich plánuje poslať cez hranice.



Poľsko však týchto migrantov odmieta prijať a výsledkom je, že v okolí hraníc uviazli v mrazivých teplotách tisíce zúfalých ľudí, ktorí sú obkolesení ozbrojenými zložkami oboch krajín.