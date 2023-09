Západné krajiny vyzvali Irán, aby vrátil akreditáciu inšpektorom MAAE

Viedeň 19. septembra (TASR) - Spojené štáty, Británia, Francúzsko a Nemecko v pondelok vyzvali Irán, aby "okamžite zvrátil" svoje rozhodnutie odobrať akreditáciu viacerým inšpektorom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), ktorí monitorujú sporný iránsky jadrový program. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



MAAE v sobotu ostro kritizovala Teherán za predmetné rozhodnutie a upozornila, že takýto krok ohrozuje prácu inšpektorov dozorného orgánu OSN v Iráne.



Iránske médiá a nemenovaný západný diplomat tvrdia, že Teherán odobral akreditáciu ôsmim inšpektorom z Francúzska a Nemecka.



USA, Británia, Francúzsko a Nemecko v spoločnom vyhlásení uviedli, že Teherán musí zvrátiť svoje rozhodnutie a plne spolupracovať s MAAE, aby jej "poskytol záruky, že iránsky jadrový program je mierový".



Generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi v pondelok taktiež vyzval Irán, aby prehodnotil svoje rozhodnutie. Upozornil, že ak Teherán nebude s dozornou agentúrou OSN spolupracovať, bude to mať vážne následky.



Irán má dlhodobo napäté vzťahy s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu, ktorá monitoruje jeho jadrový program. Západné krajiny Teherán dlho podozrievajú, že zámerom tohto programu je časom vyvinúť nukleárnu zbraň. Irán tvrdí, že ide o výlučne mierový projekt.



Iránske ministerstvo zahraničných vecí tvrdí, že rozhodnutie odobrať akreditáciu inšpektorom MAAE je reakciou na údajnú snahu USA a troch európskych krajín zneužiť MAAE na vlastné politické ciele.



Irán podpísal jadrovú dohodu so Spojenými štátmi, Britániou, Francúzskom, Nemeckom, Ruskom a Čínou v roku 2015. V nej sa zaviazal obmedziť obohacovanie uránu a pripustiť dohľad inšpektorov OSN výmenou za zrušenie ekonomických sankcií. V roku 2018 však Spojené štáty rozhodnutím vtedajšieho prezidenta Donalda Trumpa jednostranne odstúpili od dohody s tým, že by ju mala nahradiť prísnejšia zmluva. Tú sa však nepodarilo vyjednať a Teherán po čase prestal dodržiavať pôvodnú dohodu.