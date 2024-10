Západné krajiny vyzvali Izrael, aby neokliešťoval pôsobenie UNRWA

Berlín 27. októbra (TASR) — Sedem západných krajín je "hlboko znepokojených" legislatívnymi plánmi izraelského parlamentu, ktorý chce výrazne obmedziť pôsobenie Agentúry OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA). Ministri zahraničných vecí Nemecka, Francúzska, Veľkej Británie, Kanady, Austrálie, Japonska a Južnej Kórey preto v spoločnom vyhlásení „dôrazne“ vyzvali izraelskú vládu, aby si splnila svoje medzinárodné záväzky, zachovala výsady UNRWA a umožnila prísun humanitárnej pomoci pre civilné obyvateľstvo. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters.



„Bez práce UNRWA by poskytovanie pomoci a služieb vrátane vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a distribúcie paliva v Pásme Gazy a na Západnom brehu bolo značne sťažené, ak nie nemožné,“ píše sa v spoločnom vyhlásení. To by malo „zničujúce následky“ na už aj tak kritickú a rýchlo sa zhoršujúcu humanitárnu situáciu najmä na severe Pásma Gazy.



Izraelský parlament bude v pondelok hlasovať o dvoch kontroverzných zákonoch predložených poslancami z vládnuceho i opozičného tábora, ktoré klasifikujú UNRWA ako teroristickú organizáciu a zakazujú orgánom v Izraeli byť s ňou v kontakte. Pôsobenie agentúry na izraelskom území má byť zakázané.



Izraelskí predstavitelia viackrát obvinili UNRWA, že niektorí jej zamestnanci sú členmi palestínskej militantnej organizácie Hamas, ktorej bojovníci 7. októbra 2023 vpadli do južného Izraela, kde zabili stovky ľudí a ďalšie desiatky uniesli do Pásma Gazy. Šéfovia diplomacií siedmich krajín vo svojom vyhlásení zdôraznili, že UNRWA odvtedy podnikla kroky na riešenie tohto problému a zreformovala interné procesy.