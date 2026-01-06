Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 6. január 2026Meniny má Antónia
< sekcia Zahraničie

Západné pobrežie Japonska zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,2

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

V meste Jasugi dosiahlo zemetrasenie na japonskej stupnici šindó piaty stupeň, pri ktorom môže v domácnostiach popadať nábytok a vodiči môžu mať problémy so šoférovaním.

Autor TASR
Tokio 6. januára (TASR) - Silné zemetrasenie s magnitúdou 6,2 v utorok zasiahlo západné pobrežie Japonska. Varovanie pred prívalovými vlnami cunami Japonská meteorologická agentúra (JMA) nevydala, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Otrasy zaznamenali o 10.18 h miestneho času (02.18 h SEČ) v prefektúre Šimane. Bezprostredne po zemetrasení nehlásili žiadne väčšie škody. Podľa JMA najsilnejšiemu otrasu nasledovalo niekoľko slabších s magnitúdami medzi 3,8 a 5,4.

V meste Jasugi dosiahlo zemetrasenie na japonskej stupnici šindó piaty stupeň, pri ktorom môže v domácnostiach popadať nábytok a vodiči môžu mať problémy so šoférovaním.
.

Neprehliadnite

Týždenník: Silnejší môže všetko

Fico: Urobím všetko, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do vojny

Pellegrini a Raši zablahoželali Schusterovi k jeho 92. narodeninám

SCHUSTER: Želám rodinám, aby ich na Vianoce nerozdeľovala politika