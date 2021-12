Západné pobrežie USA sužujú prívaly snehu

Washington 28. decembra (TASR) – Výpadky dodávok elektriny a dopravný chaos spôsobilo husté sneženie, ktoré zasiahlo západ Spojených štátov.



Ako v pondelok podľa agentúr AP a AFP informovali miestne úrady, napadol v priesmyku Donner Pass v pohorí Sierra Nevada v štáte Kalifornia za 24 hodín meter nového snehu. Celková výška snehovej pokrývky v decembri tak dosiahla rekordných 4,9 metra. Doterajší rekord 4,6 metra pochádza z roku 1970.



Pre tento štát, ktorý sužuje roky trvajúce sucho, je bohatá snehová nádielka iskierkou nádeje, pretože by mohla doplniť zásoby podzemnej vody.



"Určite sme nečakali vlhkú zimu," povedala Andrea Schwartzová, vedkyňa z Central Sierra Nevada Snow Laboratory na Berkeley University. Výdatné sneženie je podľa nej "príjemným prekvapením", vyhlásiť obdobie sucha je však ešte predčasné.



Podľa spoločnosti Pacific Gas and Electric došlo v dôsledku nepriaznivého počasia na mnohých miestach k spadnutiu stožiarov elektrického vedenia. Od soboty bola obnovená dodávka elektriny do takmer 50.000 domácností.



Na letisku v meste Seattle ležiacom na severozápade štátu Washington spôsobilo sneženie meškanie spojov, keďže lietadlá museli byť najprv zbavené námrazy. V oblasti Seattlu napadlo 15 centimetrov snehu. V samotnom meste namerali v nedeľu najnižšiu teplotu mínus 6,7 stupňa, čím bol prekonaný rekord z roku 1948.



Vpád arktického vzduchu, ktorý v posledných dňoch sužuje Kaliforniu a Nevadu, priniesli dážď a sneh aj do Arizony. V lyžiarskom stredisku Arizona Snowbowl neďaleko Flagstaffu napadlo v piatok 28 centimetrov snehu, ďalších 15 centimetrov pribudlo za 24 hodín do pondelňajšieho rána.